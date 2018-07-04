Скорость подключения к международным интернет-каналам достигла 140,034 Гбит/с, что в 1,5 раза больше, чем в начале года, когда показатель составлял 94,034 Гбит/с.

Об этом говорилось на заседании коллегии Мининфокома, посвященном итогам полугодия, сообщила пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Проложено 690 км оптиковолоконных линий связи, установлено и введено в действие 1004 базовых станций, в том числе 483 — по технологии 3G и 4G LTE. На сегодня протяженность ВОЛС составляет 24,5 тысячи км, общее количество базовых станций — почти 21 тысячу.

За полгода в Mirzo Ulugbek Innovation Center прошли отбор и получили статус резидента 176 компаний. Общее количество резидентов составляет 319 компаний, а число сотрудников превысило 2600 человек.

В течение года запланировано увеличение пропускной способности международного интернет-канала в 8−10 раз с доведением ее до 1 Тбит/с. Мининфоком намерен организовать точки доступа к международным телехаусам, а также поэтапно организовать маршруты к ним по разным направлениям. Будет построено еще 2000 км оптико-волоконных линий связи.