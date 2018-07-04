Скорость подключения к международным интернет-каналам достигла 140,034 Гбит/с, что в 1,5 раза больше, чем в начале года, когда показатель составлял 94,034 Гбит/с.
Об этом говорилось на заседании коллегии Мининфокома, посвященном итогам полугодия, сообщила пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.
Проложено 690 км оптиковолоконных линий связи, установлено и введено в действие 1004 базовых станций, в том числе 483 — по технологии 3G и 4G LTE. На сегодня протяженность ВОЛС составляет 24,5 тысячи км, общее количество базовых станций — почти 21 тысячу.
За полгода в Mirzo Ulugbek Innovation Center прошли отбор и получили статус резидента 176 компаний. Общее количество резидентов составляет 319 компаний, а число сотрудников превысило 2600 человек.
В течение года запланировано увеличение пропускной способности международного интернет-канала в 8−10 раз с доведением ее до 1 Тбит/с. Мининфоком намерен организовать точки доступа к международным телехаусам, а также поэтапно организовать маршруты к ним по разным направлениям. Будет построено еще 2000 км оптико-волоконных линий связи.
Artem Is
Снова кто-то что-то “намерен“. Вы сделайте сначала, а потом расскажете. У нас уже полгода прошло вот с этих вот обещаний:
Узбекистан подключит новые внешние каналы интернета
Дополнительные внешние каналы интернета подключит Узбекистан до конца года.
11 января 2018, 17:25 Узбекистан подключит новые внешние каналы интернета для увеличения скорости в четыре раза и снижения цен на доступ к сети. Об этом сообщил заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров в ходе брифинга в Центре “Стратегия развития“ 11 января.
По его словам, высокая цена на доступ к интернету объясняется отсутствием конкурентной среды. Сейчас Узбекистан зависим от северного интернет-канала, проходящего через Казахстан и Россию.
“Президент поставил задачу сделать дополнительный альтернативный канал. Сейчас мы прорабатываем вопрос [его организации] через южное направление — Туркменистан и Иран, Кыргызстан и Китай“, — сообщил Олимжон Умаров.
До конца года планируется подписать соглашения по продаже и аренде каналов с национальными операторами выбранных стран.
“Это не значит, что мы откажемся от северного направления, просто откроются дополнительные каналы, которые смогут покрыть потребности населения“, — отметил замминистра.
Сохранение существующего и подключение новых каналов позволит не только увеличить скорость, но снизить цены, создав конкурентную среду, подчеркнул Олимжон Умаров.
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Пора нам уже начинать серьезно мониторить все новости формата “анонс“, чтобы ловить за язык всех наших обещальщиков. Прошло почти 7 месяцев, но нет ни одного упоминания о появлении дополнительных внешних каналов. Интересно, как за оставшиеся 5 до конца года, они выполнят все эти обещания?
Фарход Юсупов
1 Тб и Узбекистан. что то из фантастики
Jon Duan
Всё красиво и мы всему охотно верим! Браво! Смущает только одно обстоятельство. Это обстоятельство лежит тяжким бременем на бюджете пенсионеров. И это — стоимость интернета! Про пакеты с нормальной скоростью и нелимитированным трафиком мы пока можем только мечтать. Судя по бравурному сообщению, ещё долго мечтать.