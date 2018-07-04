Посольство Узбекистана в Малайзии провело круглый стол по вопросам развития сотрудничества в сфере туризма. В мероприятии приняли участие руководители Ассоциации туристических компаний и туристических операторов Малайзии (MATTA) и ведущих туристических агентств этой страны, сообщили в посольстве Узбекистана в Куала-Лумпуре.

Посол Равшан Усманов ознакомил участников с историческим и культурным наследием Узбекистана, который имеет уникальный колорит, притягивающий к себе не только последователей исламской религии, но и представителей христианства и буддизма.

С 10 февраля Узбекистан ввел безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Малайзии. Внедрены пилотные проекты по маршруту Куала-Лумпур — Ташкент — Тель-Авив с двухдневным пребыванием в Узбекистане для паломников, направляющихся в мечеть аль-Акса (Палестина), а также по направлению Куала-Лумпур — Ташкент — Москва — Санкт-Петербург — Бухара с трехдневным пребыванием в Узбекистане.

Отмечалось наличие широких возможностей с планируемым открытием прямых рейсов между Узбекистаном и Саудовской Аравией, которые позволят предложить маршрут Куала-Лумпур — Ташкент — Джидда для малайзийских паломников с пятидневным пребыванием в Узбекистане.





На начало августа запланирован визит представителей туристических компаний Узбекистана в Малайзию для проведения деловых встреч. В сентябре ожидается участие представителей Узбекистана в международной туристической ярмарке МАТТА FAIR 2018 в Малайзии.

Малайзийские турагентства выразили готовность принять участие в Ташкентской международной туристической ярмарке «Туризм на шелковом пути», намеченной на 3−5 октября.