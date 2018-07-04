Данияр Юсупбаевич Атаджанов (на фото — справа) назначен заместителем директора Центра развития системы «Электронное правительство» Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, сообщила пресс-служба центра.

Данияр Атаджанов (1986 года рождения) — выпускник Национального университета Узбекистана и Академии государственного управления при президенте.

До нынешнего назначения с 2015 года возглавлял Главное управление внедрения электронного правительства Мининфокома.

В 2012—2015 годах работал начальником Отдела развития информационных систем и интерактивных услуг Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий.

С 2005 по 2012 годы работал в Службе реагирования на компьютерные инциденты Центра развития и внедрения компьютерных и информационных технологий UZINFOCOM.

Нового заместителя директора центра представил первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров.