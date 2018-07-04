Компания Discover Invest является генеральным партнером, занимающимся строительством объектов Tashkent City. Компания занимается проектированием и возведением объектов государственного значения, и в строительстве использует исключительно высококачественные материалы, закупаемые по оптимальной стоимости.
Discover Invest стремится стать одной из ведущих строительно-инжиниринговых компаний в мире и завоевать надежную репутацию на международном рынке. Компания всегда открыта новому, одобряет и поощряет инновационный подход к выполнению поставленной цели, умение решать тяжелые задачи, а также креативные идеи и инициативность.
Исходя из своих нужд, ООО Discover Invest объявляет конкурс по заключению долгосрочных договоров с производителями следующих строительных материалов:
- Металлопрокат в ассортименте.
- Бетон марок М100-М600.
- Лесо-пиломатериалы.
- Бетонные изделия.
- Световое оборудование (все что связано с освещением).
- Кабельно-проводная продукция.
- Изделия из металла (детские площадки, скамейки, урны, ограждения, дорожная сетка, профнастил и тому подобное).
- Сыпучие материалы (щебень, песок, клинец и другие).
- Гипсокартонные листы и другие материалы для внутренних перекрытий и обшивки.
- Крепежные материалы (гвозди, болты, саморезы, шурупы, анкеры и тому подобное).
- Кирпичи в ассортименте и другие материалы для строительства стен и перекрытий.
- Напольные покрытия для внутренних и наружных целей.
- Строительные смеси.
- Сантехническое оборудование.
- Кафель и другая плиточная продукция.
- Электроды.
Discover Invest видит большой потенциал в каждом из будущих бизнес-партнеров. Компания искренне надеется, что сотрудничество с партнерами станет большим шагом к достойным и долгосрочным деловым отношениям.
Получить более детальную информацию и обсудить сотрудничество можно по телефону: (+99895) 169−71−71
Сайт: discoverinvest.uz
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