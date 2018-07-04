Компания Discover Invest является генеральным партнером, занимающимся строительством объектов Tashkent City. Компания занимается проектированием и возведением объектов государственного значения, и в строительстве использует исключительно высококачественные материалы, закупаемые по оптимальной стоимости.

Discover Invest стремится стать одной из ведущих строительно-инжиниринговых компаний в мире и завоевать надежную репутацию на международном рынке. Компания всегда открыта новому, одобряет и поощряет инновационный подход к выполнению поставленной цели, умение решать тяжелые задачи, а также креативные идеи и инициативность.


Исходя из своих нужд, ООО Discover Invest объявляет конкурс по заключению долгосрочных договоров с производителями следующих строительных материалов:

  1. Металлопрокат в ассортименте.
  2. Бетон марок М100-М600.
  3. Лесо-пиломатериалы.
  4. Бетонные изделия.
  5. Световое оборудование (все что связано с освещением).
  6. Кабельно-проводная продукция.
  7. Изделия из металла (детские площадки, скамейки, урны, ограждения, дорожная сетка, профнастил и тому подобное).
  8. Сыпучие материалы (щебень, песок, клинец и другие).
  9. Гипсокартонные листы и другие материалы для внутренних перекрытий и обшивки.
  10. Крепежные материалы (гвозди, болты, саморезы, шурупы, анкеры и тому подобное).
  11. Кирпичи в ассортименте и другие материалы для строительства стен и перекрытий.
  12. Напольные покрытия для внутренних и наружных целей.
  13. Строительные смеси.
  14. Сантехническое оборудование.
  15. Кафель и другая плиточная продукция.
  16. Электроды.


Discover Invest видит большой потенциал в каждом из будущих бизнес-партнеров. Компания искренне надеется, что сотрудничество с партнерами станет большим шагом к достойным и долгосрочным деловым отношениям.

Получить более детальную информацию и обсудить сотрудничество можно по телефону: (+99895) 169−71−71

Сайт: discoverinvest.uz

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