Компания Discover Invest является генеральным партнером, занимающимся строительством объектов Tashkent City. Компания занимается проектированием и возведением объектов государственного значения, и в строительстве использует исключительно высококачественные материалы, закупаемые по оптимальной стоимости.

Discover Invest стремится стать одной из ведущих строительно-инжиниринговых компаний в мире и завоевать надежную репутацию на международном рынке. Компания всегда открыта новому, одобряет и поощряет инновационный подход к выполнению поставленной цели, умение решать тяжелые задачи, а также креативные идеи и инициативность.





Исходя из своих нужд, ООО Discover Invest объявляет конкурс по заключению долгосрочных договоров с производителями следующих строительных материалов:

Металлопрокат в ассортименте. Бетон марок М100-М600. Лесо-пиломатериалы. Бетонные изделия. Световое оборудование (все что связано с освещением). Кабельно-проводная продукция. Изделия из металла (детские площадки, скамейки, урны, ограждения, дорожная сетка, профнастил и тому подобное). Сыпучие материалы (щебень, песок, клинец и другие). Гипсокартонные листы и другие материалы для внутренних перекрытий и обшивки. Крепежные материалы (гвозди, болты, саморезы, шурупы, анкеры и тому подобное). Кирпичи в ассортименте и другие материалы для строительства стен и перекрытий. Напольные покрытия для внутренних и наружных целей. Строительные смеси. Сантехническое оборудование. Кафель и другая плиточная продукция. Электроды.





Discover Invest видит большой потенциал в каждом из будущих бизнес-партнеров. Компания искренне надеется, что сотрудничество с партнерами станет большим шагом к достойным и долгосрочным деловым отношениям.

Получить более детальную информацию и обсудить сотрудничество можно по телефону: (+99895) 169−71−71

Сайт: discoverinvest.uz

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