Международный высокотехнологичный инновационный центр Hi-Tech City, строящийся в Ташкенте, переименован в Delta City. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана от 4 июля.

Как мы уже писали, строительство комплекса планируется на территории, граничащей с улицами Ифтихор, Амира Темура, Малой кольцевой и Сандиккургон и охватывающей также земельные участки Национального выставочного комплекса «Узэкспоцентр», Международного бизнес-центра и внешнеэкономического объединения «Интерсервис».

Как следует из постановления, дирекция центра и Госкомгеодезкадастр провели инвентаризацию сносимых жилых домов, нежилых зданий и сооружений по состоянию на 1 апреля и определили перечень фактически проживающих семей на территории будущего центра.

Хокимияту поручено организовать работы по переселению семей, предприятий, учреждений и организаций, а также сносу жилых домов, нежилых зданий и сооружений на территории проекта, приняв меры по возмещению физическим и юридическим лицам убытков за счет средств инвесторов.

Напомним, место строительства инновационного центра выбиралось из четырех вариантов. Стоимость проекта, реализуемого совместно с южнокорейской POSCO Daewoo, оценивается в 1,4 млрд долларов.