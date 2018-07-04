Во всех детских домах и школах-интернатах Узбекистана будут установлены камеры видеонаблюдения, сообщила «Газете.uz» начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры Сурайё Рахмонова.
По ее словам, органы прокуратуры взяли под особый контроль дела о грубых нарушениях в деятельности школы-интерната Аккурганского района в Ташкентской области, а также о сотрудниках дома милосердия №1 Маргилана в Ферганской области, подозреваемых в хищении и насилии.
В других детских домах и школах-интернатах проводится проверка, пока нарушений выявлено не было, сообщила Сурайё Рахмонова.
Андрей М07
Ещё бы эти камеры передавали в главный отдел МВД в центральные города вилоятов. Сразу можно было бы выявить и пресечь на корню. Идея хорошая, главное чтобы реализация как всегда не подкачала.
Marina Kondyukova
Насчет камер очень хорошо, а вот насчет какие камеры — с передачей данных в реальном времени или с собственным блоком памяти (обычно суточным) и сколько будут храниться архивные записи — это интересно — в настоящее время это слабое звено видеонаблюдения. Блоки памяти скидывают записи после определенного времени, обычно неделю стандартная запись хранится. Неужели нельзя разработать программу автоматической архивации видеозаписи с учетом долговременного хранения и носители архивной памяти тоже включать в это оборудование?
Ilham Eminov
А отключение электричество они учли? Это борьба с последствиями а не причинами, нужно облегчить механизм усыновления и опекунства, чтобы дети росли в семьях а не в этих “тюрьмах“ для детей.