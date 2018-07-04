Во всех детских домах и школах-интернатах Узбекистана будут установлены камеры видеонаблюдения, сообщила «Газете.uz» начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры Сурайё Рахмонова.

По ее словам, органы прокуратуры взяли под особый контроль дела о грубых нарушениях в деятельности школы-интерната Аккурганского района в Ташкентской области, а также о сотрудниках дома милосердия №1 Маргилана в Ферганской области, подозреваемых в хищении и насилии.

В других детских домах и школах-интернатах проводится проверка, пока нарушений выявлено не было, сообщила Сурайё Рахмонова.