Президент Шавкат Мирзиёев 3 июля подписал закон «О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан об отдельных участках узбекско-таджикской Государственной границы». Закон был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 31 мая и одобрен Сенатом 28 июня.

Договор об отдельных участках узбекско-таджикской госграницы был подписан в рамках государственного визита президента Узбекистана в Душанбе 9 марта.

Как отмечалось на 15-м пленарном заседании Сената на прошлой неделе, на котором был одобрен закон, сторонами согласованы 99,99% ранее неделимитированных участков границ, или 192,7 км. По этим участкам уже созданы топографические карты.