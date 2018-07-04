2 июля в Кашкадарьинском областном суде по уголовным делам завершился судебный процесс и состоялось оглашение приговора в отношении подсудимого Закира Алиева (1972 года рождения, уроженца Чиракчинского района Кашкадарьинской области, гражданина США, ранее не судимого). Об этом «Газете.uz» сообщил официальный представитель Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Напомним, Закир Алиев, проживающий в США и прибывший в Узбекистан, чтобы повидаться с родственниками, был задержан по подозрению в причастности к террористической организации. Позже сообщалось о его освобождении.

Суд, исследовав материалы уголовного дела, признал подсудимого Закира Алиева виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 (посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан) и части 1 статьи 244−2 (создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях) УК.

«При определении меры наказания подсудимому суд основывался на принципах гуманизма и справедливости, закрепленных в Конституции и уголовном законодательстве», — отметил представитель Верховного суда.

Кашкадарьинский областной суд по уголовным делам с применением статей 57 (назначение более мягкого наказания) и 59 (назначение наказания при совершении нескольких преступлений) УК назначил Закиру Алиеву наказание в виде штрафа в размере 600 МРЗП (рассчитывается на момент совершения преступления — 90-е годы) — 1,05 млн сумов. При вынесении приговора суд принял во внимание то, что «Закир Алиев после 2000 года до приезда в Узбекистан в течение почти 18 лет не занимался преступной деятельностью».