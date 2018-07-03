Президент Шавкат Мирзиёев 2 июля подписал закон «О ратификации Соглашения между Республикой Узбекистан и Республикой Турция об экстрадиции», принятый Законодательной палатой Олий Мажлиса 26 июня и одобренный Сенатом 28 июня. Закон опубликован во вторник в газете «Народное слово».

Соглашение об экстрадиции было подписано в Ташкенте 30 апреля в ходе визита в Узбекистан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщала ранее пресс-служба Сената, соглашения об экстрадиции будет служить правовой основой обеспечения принципа неизбежности ответственности за совершение преступления и должно способствовать повышению эффективности сотрудничества двух стран в сфере борьбы с преступностью.