Сборная Швеции победила команду Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 66-й минуте встречи забил шведский полузащитник Эмиль Форсберг, после удара которого мяч попал в ногу защитнику и залетел в верхний угол ворот.
Сборная Швеции вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, где встретится с победителем пары Англия — Колумбия. Они сыграют сегодня на московском стадионе «Открытие Арена» в 23:00 по московскому времени.
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