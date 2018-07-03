Сборная Швеции победила команду Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 66-й минуте встречи забил шведский полузащитник Эмиль Форсберг, после удара которого мяч попал в ногу защитнику и залетел в верхний угол ворот.

Сборная Швеции вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, где встретится с победителем пары Англия — Колумбия. Они сыграют сегодня на московском стадионе «Открытие Арена» в 23:00 по московскому времени.

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