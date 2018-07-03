В июне в Узбекистане зарегистрировано снижение общего уровня цен на товары и услуги на потребительском рынке на 2,7%, сообщил Центральный банк. Снижение прежде всего связано с влиянием сезонных факторов, а именно — традиционным удешевлением плодоовощной продукции.

В то же время, если не учитывать цены на фрукты и овощи, то цены в среднем повысились на 0,8%, отмечает ЦБ. Удешевление помидоров (на 66,7%), огурцов (52,6%), картофеля (45,7%) и яблок (35,8%) оказало значительное сдерживающее влияние на рост общего уровня цен.

По ряду других продуктов питания, не обладающих столь выраженной сезонностью, наблюдался определенный рост цен. Маш подорожал на 14,8%, рис — на 13,7%, гречка — на 9%, минеральная вода — на 8,2%, сахар — на 2,4%, баранина — на 2,1% и говядина — на 1,7%.

Центробанк отмечает, что массовое поступление на рынки овощей и фруктов нового урожая способствует значительному превышению их предложения над спросом на внутреннем рынке.

При этом меры по совершенствованию системы закладки овощей на хранение, развитию инфраструктуры их холодильного хранения и переработки могут стать факторами создания дополнительного спроса на них в период созревания, а также сдерживания резкого роста цен на данную продукцию во внесезонные периоды.

Расширение импорта мяса, риса и других продуктов питания, по которым наблюдается структурный дисбаланс спроса и предложения, может внести существенный вклад в стабилизацию цен на них, считают в ЦБ.

Укрепление обменного курса сума и внешнеторговая либерализация, в особенности с приграничными государствами, определили сохранение стабильной динамики цен на непродовольственные товары (снижение на 0,7%).

Подорожание услуг на 1,4% в июне было вызвано, главным образом, повышением тарифов на стоматологические услуги — на 13,1%, платы за проезд на городском автобусе — на 11,6% и услуг по автоперевозке грузов — на 3%.