Прошло чуть больше года с момента, как «Газета.uz» опубликовала статью о необходимости внедрения в Узбекистане водительских удостоверений на базе смарт-карт, после которой вышло постановление Кабинета Министров о придании правам статуса документа, удостоверяющего личность. Эксперт «Газеты.uz» Шухрат Курбанов — о том, что изменилось за прошедший период.

В октябре 2017 года Министерство внутренних дел начало выдачу водительских удостоверений нового образца с NFC-чипом, который заменил предыдущие «бумажные» права и талон. В марте 2018 года нам пообещали скорое внедрение электронных протоколов взамен бумажных. С мая водительские удостоверения начали выдавать через центры государственных услуг, процесс обмена занимает менее получаса.

В то же время, кроме скорости выдачи, никаких качественных сдвигов в облегчении жизни водителей и самого УБДД данный документ пока не привнес. Не секрет, что при совершении правонарушения водительские права, даже нового образца, продолжают изыматься инспекторами ДПС, а вместо прав выдается временное удостоверение сроком на месяц, оформленное в бумажном виде.

До сих пор не появилась инфраструктура, про которую мы говорили в прошлогодней статье. Не появились и мобильные устройства, позволяющие сотрудникам считывать документы и сверять данные с базой, а при необходимости оформлять электронные протоколы.

Нет системы автоматического попадания нарушений в единую базу данных, что позволило бы сразу после оформления электронного протокола осуществить уведомление нарушителя и оплату штрафа. Данный вопрос еще более актуализируется в связи с тем, что в июне на обсуждение были вынесены поправки в Кодекс об административной ответственности, позволяющие получить скидку со штрафа в случае его оплаты в течение 20 дней с момента получения протокола.

Суммируя, можно сказать, что пока внедрение новых водительских удостоверений ограничилось заменой «бумаги» на «пластик». К сожалению, нет информации, существует ли вообще план развертывания этой системы, тем более в контексте того, что в скором времени общегражданские паспорта предлагается менять на идентификационные (ID) карты, что должно означать совместимость документов и их (пока отсутствующей) инфраструктуры.

Но не все еще потеряно. Данный процесс надо начинать уже сегодня, привлекать к обсуждению специалистов, в первую очередь международных, изучать зарубежный опыт. Обязательно должны быть учтены аспекты безопасности — к слову, раз уж водительские права приравнены к документу, идентифицирующему личность, то защита должна быть на высшем уровне, иначе ничто не помешает криминальным элементам с легкостью наладить выпуск подделок.

Еще раз напомним, что предлагалось в прошлом году и предлагается ныне.

1. Критически пересмотреть принцип работы водительских удостоверений, в том числе и в части безопасности. Думаю, у каждого есть банковская пластиковая карта, у многих есть международная карта (Visa, MasterCard). По сути банковская карта — это ключ к вашему счету в банке. По аналогии с ней водительское удостоверение — это тоже ключ. А вот к чему это ключ — определяет государство. Например, к категории разрешенного транспорта (мотоцикл, легковое авто, грузовое, общественный транспорт и так далее), к страховке, к вашим нарушениям, к вашим невыплаченным штрафам и так далее. То есть в одном документе будут внедрены все сопутствующие документы водителя.

2. Необходимо создать единую по всей стране базу данных водительских удостоверений. С учетом замены существующих прав на новые эта задача становится легко выполнимой. В эту базу надо внести понятные категории нарушения ПДД согласно Административному кодексу. Плюсом станет создание единой базы данных по нарушениям со стороны водителей и даже пешеходов. Более того, этот опыт легко переносим на регионы — это не требует создания такой сложной инфраструктуры, как в случае с камерами автоматической фиксации нарушений.

3. Снабдить инспекторов безопасности дорожного движения устройствами считывания и ввода. При желании это можно сделать даже на базе отечественных смартфонов. Для этого надо создать специальное программное обеспечение (ПО) для телефонов, которое позволит считывать данные с водительских удостоверений и взаимодействовать с базой ГУБДД, в том числе посредством внесения в базу штрафов — само собой, в присутствии водителя (то есть лишь при условии взаимодействия с его водительским удостоверением). Это позволит упростить процедуру оформления нарушения ПДД и ускорит попадание нарушения в единую базу. В стране много компаний, которым вполне по силам разработать такое программное обеспечение, в том числе для мобильных устройств.

4. Открыть частично систему для частных компаний — аналог того, что называется open API. К примеру, для платежных систем — позволить через системы мобильных платежей узнавать о наличии штрафа и сразу же оплатить. Чем быстрее водитель выплатит штраф, тем больше скидка — это решит проблему сбора штрафов и разгрузит, в том числе, и Бюро принудительного исполнения. Реализуется это достаточно легко — надо лишь формировать электронный протокол о правонарушении и присваивать ему уникальный идентификатор, как сейчас это делается при выявлении штрафов автоматическими камерами, и передавать его присоединенным системам.

5. Интегрировать систему страховых полисов с базой ГУБДД, что избавит от необходимости носить с собой страховой полис — все данные страховых полисов будут в общей системе. При необходимости инспектор сможет увидеть нужную информацию на своем мобильном устройстве, да и не будет необходимости тратить бумагу на страховые полисы.

Преимущество «умных» документом состоит в том, что они позволяют полностью избавиться от бумажной волокиты и создать удобства для всех сторон, а при необходимости в будущем функционал можно легко расширять, не прибегая к замене выпущенного документа.

Одним словом, ждем продолжения начатого.

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