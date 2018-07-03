2 июня 2018 года, накануне 6-й международной олимпиады по ментальной арифметике в Сингапуре, на пре-митинге директоров руководителю «Лаборатории гениев» с шуткой был задан вопрос: «Узбекистан, зачем вы приехали, если занимаетесь менее двух лет? Мы преподаем вот уже 20 лет с 1998 года. На что вы надеетесь?» «Получить шок и немного опыта!» — отшутился директор «Лаборатории гениев».

Если учесть условия олимпиады, можно действительно получить шок: участникам нужно было решить 80 примеров за 2 минуты в уме, где включено все: сложение и вычитание с дробными числами, умножение и деление, (например, 11840 ÷ 185 = или 998×46 =), и это даже для 8-летних детей. А некоторые дети в этом возрасте с трудом учат таблицу умножения.

3 июня 2018 года рано утром команда «Лаборатории гениев» прибыла на олимпиаду, настроенная занять хотя бы одно из призовых мест. Но, увидев 365 финалистов, некоторым из которых 50 лет, и они участвуют уже 20 лет, ребята поняли, что предстоит намного серьезнее бой, чем они представляли.

Всем детям дали установку не плакать в случае провала, так как силы были неравные. И родители и тренера это прекрасно понимали, а участие в данной олимпиаде было необходимо для приобретения опыта и дальнейшего роста команды. Конечно же, установка не помогла: плакали дети, их родители и руководство школы, но из-за победы, да еще какой.

Накануне олимпиады вечером дети разучивали стих, посвященный победе сборной, и морально готовились к состязаниям. И в результате им удалось победить.

«Мен узбек углониман,

Мен эса узбек кизи,

Биз, Узбекистон ёшлари,

Президент фарзандлари!

Бишкеку, Хиндистондан,

Ютуклар олиб келдик,

Узбекистон байрогин,

Фахирла, баланд тутдик!

Чемпионлар, Сингапурга

Май ойида кетади,

Юртбошим, дуо килинг,

Сизга совга келади!

Ал-Хорезмий авлодимиз,

Фикрни жамлаб, бунда

Ментал арифметикадан

Ютуклар олишади!

Эртанги кун бизларга,

Яна ёшлар кушилар,

Улар бизлар сингари,

Узбек номин кутарар!

Бу сузларни айтмоклик,

Осон эмас, ишонинг!

Ортимизда Ватандир,

Биз булмасак, ким ахир?!"

Олимпиада в Сингапуре

В самой сложной категории G, в возрастной группе до 50+, всего 2 человека заняли первые места. Одним из них был 14-летний ученик «Лаборатории гениев» Зухриддин Фахриддинов. Все остальные участники заняли 2-, 3- и 4-е места в разных категориях.

Сборная команда Узбекистана из 9 участников заняла 2-е место в командном зачете без единого провала. Весь зал аплодировал при выступлении директора школы, когда стало известно, что таких результатов удалось добиться всего за 2 года, и что все 9 участников заняли призовые места.

Всего за один год, с 3 июня 2017 года по 3 июня 2018 года, Зухриддин Фахриддинов побил рекорд и стал трехкратном чемпионом мира по ментальной арифметике в трех разных странах. На этот раз ему лично вручал кубок почетный гость олимпиады, семикратный чемпион мира и почетный судья. Юному Зухриддину также присвоили высокое звание почетного судьи, что дает ему право судить других участников на олимпиадах.





Не успев приехать с Сингапура, команда уже в составе 33 человек поехала на 4-ю международную олимпиаду по ментальной арифметике, которая прошла 14 июня на Иссык-Куле. К ним примкнули новые участники, которые заняли призовые места на ежегодной 2-й олимпиаде по ментальной арифметике- 2018, проведенной в рамках социального проекта при поддержке Университета Инха, Ёшлар Иттифоки, Ассоциации ментальной арифметики АМА и «Лаборатории Гениев». Именно эти призеры стали новыми чемпионами и суперчемпионами.

«Лаборатория гениев» выражает благодарность их преподавателям: Севаре Мехриддиновой, Сабине Хисамиевой, Халифе Камиловой и Шахнозе Муминовой за их неоценимый вклад в развитие молодого поколения.





Ко дню молодежи «Лаборатория гениев» поздравляет своего наиболее юного тренера по ментальной арифметике — Севару Мехриддинову, которой всего 17 лет, но ее ученики занимают призовые места на серьезных олимпиадах и в наиболее сложных категориях вот уже 2 года подряд.

В феврале 2016 года она смогла пройти обучение в Бишкеке и стала сертифицированным преподавателем по ментальной арифметике. Несмотря на свой юный возраст, за короткий срок она разработала новые материалы, стала соавтором двух книг, составляет программы для олимпиад, а также проводит тренинги и семинары для других тренеров, где делится своими разработками.

В настоящее время Севара Мехриддинова работает преподавателем по ментальной арифметике в школе «Лаборатория гениев». Она 1,5 года участвует в социальном проекте и бесплатно подготавливает одаренных детей к международным олимпиадам. Севара довела результат до такой степени, что все ее ученики занимают призовые места на крупных международных олимпиадах. Причем многие ее ученики стали чемпионами и суперчемпионами, и на этом Севара не собирается останавливаться.





«Лаборатория гениев» предлагает провести лето с пользой и объявляет летний набор в «Школу чемпионов», где детей ждет насыщенная программа. В нее входят интенсивные занятия по ментальной арифметике, английскому языку, дополнительные занятия, обед, перекусы, игры, отдых и встреча с реальными чемпионами. На встречах чемпионы поделятся своими секретами и будут мотивировать детей на победу на международных олимпиадах.

Занятия проходят с 9:00 до 18:00, 3 раза в неделю.

Продолжительность: с 4 июня по 25 августа 2018 года.

Стоимость обучения: 1,5 млн сумов за сезон. Количество мест ограничено.

1 сезон: 4 июня — 30 июня;

2 сезон: 5 июля — 31 июля;

3 сезон: 30 июля — 25 августа.

Также идет набор в другие группы по ментальной арифметике.

Занятия проходят 2 раза в неделю по 1,5 часа.

Стоимость обучения: 250 тысяч сумов в месяц.

«Лига чемпионов» по ментальной арифметике

Занятия проходят 2 раза в неделю по 3 часа — 550 тысяч сумов в месяц. Уроки ведут тренера чемпионов международных олимпиад.

Занятия по английскому языку ISP kids

Уроки ведут преподаватели с уровнем 7.0 по IELTS.

Занятия проходят 3 раза в неделю по 1,5 часа.

Стоимость обучения: 250 тысяч сумов в месяц.

Также для всех желающих от 7 до 70 лет уроки проходят урок по английскому языку.

Стоимость обучения: 250 тысяч сумов в месяц.

Запись по телефону: 740−55−05, 174−54−90

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