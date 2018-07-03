В штатных расписаниях посольств Узбекистана в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане появились должности советников по торгово-экономическим вопросам. Постановление об этом подписал 1 июля президент Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Согласно статистическим данным, в 2017 году товарооборот Узбекистана с Кыргызстаном составил 253,9 млн долларов США, Таджикистаном — 237 млн долларов, Туркменистаном — 177,3 млн долларов.

Всего за этот период взаимная торговля Узбекистана с указанными странами составила 668,2 млн долларов, что почти на 16% больше, чем в 2016 году.