10 июля в проекте «Лаборатория бизнеса» обсудят, зачем нужны экономика и экономисты. Поговорят об экономике как науке. Как она связана с другими сферами? Чем занимаются экономисты и для чего они нужны? Приглашаем на обсуждение! Никаких скучных лекций — вас ждет интересная дискуссия с молодыми экономистами Бехзодом Хошимовым и Ботиром Кобиловым.

Бехзод Хошимов — экономист, докторант бизнес-школы Университета Висконсина (США). С мая 2016 года работает исследователем в Вайнартском центре предпринимательства. Проводит научные исследования в областях предпринимательства, человеческого капитала, инноваций, стратегического менеджмента и экономики труда. Имеет степени магистра экономики Университета Висконсина и бакалавра математики Нанянгского технологического университета (Сингапур).

Ботир Кобилов — экономист, исследователь в Гарвардской школе бизнеса. Проводит научные исследования в области корпоративных финансов, инноваций, предпринимательства, управленческого учета. Разрабатывает модели и кейсы для студентов бизнес-школы. Ранее работал ведущим экономистом в Центробанке Узбекистана. Имеет степень магистра экономики Университета Дьюка (США) и степень бакалавра Сингапурского института развития менеджмента по направлению «Банковское дело и финансы».

Встреча пройдет c 18:30 до 21:00 в коворкинг-центре GroundZero. Участникам необходимо пройти обязательную регистрацию. Стоимость участия — 50 тысяч сумов. Скидка 50% — преподавателям, студентам и госслужащим — действительна только при предъявлении удостоверения.