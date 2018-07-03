Сборная Бельгии одержала волевую победу над Японией в игре 1/8 финала чемпионата мира-2018. Матч в Ростове-на-Дону завершился со счётом 3:2.

В первом тайме стороны не отличились, но на 48-й минуте забил японец Генки Харагуси. Спустя четыре минуты полузащитник Такаси Инуи удвоил преимущество перед Бельгией.





Бельгийская команда начала отыгрываться с 69-й минуты, когда защитник Ян Вертонген отправил мяч в дальнюю «девятку» ударом головой. Через пять минут вышедший на замену Маруан Феллайни таким же образом отправил снаряд в ворота Японии. Японцы не вытерпели в самой концовке встречи — на последних секундах компенсированного времени Бельгия организовала атаку, которую успешно завершил также вышедший на замену Насер Шадли.





Согласно данным Opta, Бельгия стала первой сборной с 1966 года, которая отыгралась и победила в основное время матча плей-офф ЧМ, уступая в два гола или больше. На чемпионате мира-1966 сборная Португалии обыграла Северную Корею со счётом 5:3 в игре ¼ финала.

В четвертьфинале Бельгия сыграет с Бразилией, превзошедшей Мексику (2:0). Встреча запланирована на 6 июля в 23:00 (по ташкентскому времени) на стадионе «Казань Арена».

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