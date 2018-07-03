Военнослужащие Министерства обороны Узбекистана приняли участие в спартакиаде среди дружественных армий государств-участников СНГ, прошедшей 26−29 июня в Минске (Беларусь).

В многоборье военно-спортивного комплекса также участвовали военнослужащие армий Беларуси (две команды), России, Казахстана и Кыргызстана.





Представители Узбекистана заняли второе место после хозяев турнира — Беларуси. Третьего места удостоилась команда Казахстана.

Участникам предстояло пробежать дистанцию 100 и 3000 м, состязаться в метании гранат на дальность, подтягивании на перекладине, преодолении полосы препятствий с сочетанием бега на 400 м.

Военнослужащих Минобороны вели подполковники Мансур Мамадаминов и Баходир Тухтаназаров. В соревнованиях по преодолению полосы препятствий с сочетанием бега на 400 м лучший результат показал младший сержант Исокжон Рустамов — 2 минуты 13 секунд, что является рекордом соревнований в военной форме (раньше упражнение выполнялось в спортивной форме).





Лейтенанты Шохрух Низомов, Фахриддин Мамаризаев, младшие сержанты Исокжон Рустамов и Умид Ахмаджонов выполнили нормативы мастеров спорта по военно-прикладным видам спорта, а Аббос Исхаков — кандидата в мастера спорта.