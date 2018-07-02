Повышение минимального размера заработной платы ожидается с 15 июля, сообщил корреспонденту «Газеты.uz» первый заместитель министра экономики Узбекистана Мубин Мирзаев. Рост, как ожидается, составит примерно 7%, отметил он.
В декабре 2017 года Мубин Мирзаев сообщал, что в стране будет внедрена система компенсации потерь части зарплаты от инфляции каждые шесть месяцев, при этом темпы роста зарплаты будут не ниже уровня инфляции.
На заседании Международного пресс-клуба в понедельник вице-премьер, министр финансов Джамшид Кучкаров сказал, что по итогам первого полугодия инфляция составила 6,2%.
«Впервые достигнуты прогнозные уровни… И Международный валютный фонд не берет под сомнение эти цифры. До этого МВФ никогда не воспринимал наши оценки», — признал глава Минфина.
Таким образом, ожидаемая индексация МРЗП будет выше уровня инфляции за полугодовой период.
В конце года минимальный размер зарплаты будет вновь индексирован — в соответствии с инфляцией за второе полугодие. «Это заложено в бюджет», — подчеркнул Мубин Мирзаев.
M. E.
У меня зарплата 655 тыс. 7% = 700 тыс на 45тыс. поднимется, на дорогу и обеды у меня больше уходит.
Marina Kondyukova
Вот так неудобно с 15 числа повышение проводить, и при расчете зарплаты и при пересчете пенсий и пособий. Вот по таким изменениям необходимо ввести ограничения сроков — с 1 числа месяца, квартала, года. Тем более что с 15 числа, это даже на с середины месяца, кроме конечно февраля. Получается потом, что многие начинают путаться, так как 14 дней попадает на старые ставки, а 16 или 17 дней на новые, а люди считают полмесяца по старой, полмесяца по новой.
Спасибо за Вашу заботу и выполнение данного народу Узбекистана обещания, но пожалуйста давайте изменения по срокам упорядочим календарными месяцами.
Sergey Kim
МРЗП на 7% и остальное на 15-20%, может лучше не повышать-)
Djora Abdumavlyanov
Сначала надо уровень зарплаты и пенсий довести до прожиточного уровня, а потом уже повышать МРЗП в соответствии с инфляцией. В настоящее время этот уровень не соответствует необходимому. Президент обещал повысить благосостояние населения до достойного уровня. Вот после этого можно говорить о повышении МРЗП в соответствии с инфляцией. Повышение на 7% существующего уровня зарплаты и пенсии курам насмех.