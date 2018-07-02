Государственная филармония при Министерстве культуры в форме государственного учреждения создается на базе Творческого объединения художественных коллективов Узбекистана, объединения коллективов национального симфонического, камерных и народных инструментальных оркестров Узбекистана и Дворца искусств «Туркистон».

На филармонию возложено развитие музыкального и танцевального искусства в стране, следует из постановления Президента от 27 июня. Об этом сообщила Norma.uz.

Территориальные отделения филармонии в Республике Каракалпакстан и областях будут созданы на базе дирекций, объединений академических и народных художественных коллективов.

Основными задачами филармонии определено:

формирование и удовлетворение духовных потребностей населения в музыкальном и танцевальном искусстве посредством лектории, концертной и музыкально-просветительской работы;

создание условий для плодотворной работы творческих деятелей в области музыкального и танцевального искусства;

пропаганду достижений музыкального и танцевального искусства в Узбекистане и за рубежом;

пополнение репертуара Государственной филармонии лучшими образцами национальной и зарубежной классики;

обеспечение доступности концертных мероприятий для всех слоев населения для вовлечения их в сферу культурной жизни;

совершенствование художественного уровня и профессионального мастерства музыкальных и танцевальных коллективов и исполнителей.

Государственная филармония будет размещена по адресу: Ташкент, улица Навои, 2.