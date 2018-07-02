Министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев на международном форуме «Узбекистан 2035», прошедшем 28−29 июня в Ташкенте, рассказал о краткосрочной стратегии министерства.

Среди приоритетных задач он указал меры по недопущению принудительного труда, особенно в предстоящую хлопковую кампанию, упорядочение процессов трудовой миграции, усиление охраны труда, новый подход к аналитическим данным и ратифицирование конвенций Международной организации труда.

Как сообщили в пресс-службе министерства, на форуме была достигнута договоренность о сотрудничестве министерства с одной из крупнейших мировых аудиторских компаний KPMG в рамках подготовки технического задания на разработку стратегии развития Узбекистана до 2035 года.

Кроме того, министерство рассматривает возможность привлечения одного или нескольких представителей экспертного совета Buyuk Kelajak на позицию внештатного советника министра.

«Мы открыты к сотрудничеству с нашими соотечественниками за рубежом. У многих из них есть уникальный опыт, который мы бы хотели использовать в рамках реформирования и развития отрасли труда и занятости в Узбекистане», — отметил министр Шерзод Кудбиев.