Осенью в Узбекистане появятся первые заведения международной сети кофеен и кофейных магазинов Gloria Jean’s Coffees. На сегодняшний день у компании свыше тысячи точек более чем в 40 странах мира, и в ближайшие несколько месяцев на карте заведений легендарного бренда также появится Ташкент.

Бренд Gloria Jean’s Coffees был основан в 1979 году в США. Сегодня это одна из крупнейших международных сетей кофеен, которая благодаря франшизе доступна жителям десятков стран мира. Официальные кофейни и магазины бренда есть в Австралии, США, Великобритании, Германии, Испании и других странах. На сегодняшний день несколько кофеен бренда уже работают в крупных городах Казахстана. Кроме того, у компании есть заведения в России, Украине и Азербайджане.

Gloria известна на весь мир благодаря тщательному отбору кофейных зерен. Они отбираются только из 1% кофейных зерен арабики. В меню представлены как классические напитки, так и уникальные, которые доступны только в кофейнях Gloria Jean’s Coffees. Точные рецепты приготовления блендов хранятся в тайне.

По вопросам сотрудничества и работы в Gloria Jean’s Coffees можно обращаться по телефонам: (+99894) 660−85−13, (+99894) 660−86−02.

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