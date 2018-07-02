Идеи и цели, которые вкладывались в изначальный проект концепции налоговой реформы, так или иначе нашли отображение в итоговой версии, подписанной президентом, считает заместитель директора Национального агентства проектного управления (НАПУ) Гузаль Исламова.

«Мы присутствуем на судьбоносном моменте. Налоговый кодекс — документ, который формирует лицо страны, показывает, какой посыл мы несем вне нашей страны, как мы готовимся к тому, чтобы страна процветала», — сказала Гузаль Исламова на заседании Международного пресс-клуба в понедельник.

Она перечислила вопросы и проблемы, которые разработчики желали решить концепцией налогового реформирования.

«Когда было первое обсуждение концепции, мы говорили о проблемах, с которыми сталкиваемся каждый день. Когда смотрим на документ, понимаем, — это не просто показатель, что всех, кто участвовал в обсуждении, услышали, но и что впервые в Узбекистане правительство, госорганы, министерства работали в очень тесном сотрудничестве с бизнесом и предпринимателями», — подчеркнула представитель руководства НАПУ.

Основные вопросы, которые поднимались в обсуждении концепции, — высокая налоговая нагрузка на бизнес, вопрос, связанный с рабочими местами, с доходностью физических лиц.

«Был вопрос, связанный с тем, что малый бизнес „в тени“ или дробится, — напомнила Гузаль Исламова. — Все говорили, что применение такого подхода не является перспективным. Теперь малым бизнесом будет являться только тот бизнес, у которого оборот не превышает 1 млрд сумов. Этот порог не слишком низкий, это бизнес, который кормит небольшую семью, не требует высоких технологий. Это, к примеру, наши усто, вышивальщицы…»

Малому бизнесу было предоставлено достаточно много преференций, чтобы он развивался, считает замдиректора НАПУ. «Все остальные переходят в общую систему, — сказала она. — Налог в 5% с оборота — самый страшный налог, о котором говорили все экономисты и международные эксперты, — уходит. Но чтобы переход не стал пугающим или сложным для тех, кто находится в зоне малого бизнеса, ставка налога на прибыль и дивиденды сокращена».

«Инвестиции — тяжелый труд, после которого любой инвестор захочет получить доходы, сопоставимые с тем, что он вложил, — продолжила Гузаль Исламова. — То, что сегодня сократится налог на прибыль и дивиденды при изъятии прибыли учредителем, говорит, что государство готово к „приему людей в объятья“, чтобы пришли инвесторы, зная, что они получат максимально от работы на территории республики. И, конечно, местные инвесторы, которые вкладывают даже не меньше, а больше денег, будут смелее расширять текущий бизнес и охотнее вкладываться в новый. Так государство открывает ворота, чтобы инвестиции работали».

Налог на доходы физических лиц — один их самых тяжелых налогов, заявила Гузаль Исламова, добавив: «Все бухгалтеры меня в этом поддержат».

«Сегодня устанавливается плоская шкала — все будут платить одинаковый процент. Когда устанавливается плоская шкала и единая ставка, каждый человек, любое физлицо может самостоятельно посчитать, сколько отдает денег государству за его защиту».

Революционным шагом, по словам замдиректора НАПУ, стала отмена социальных взносов. В первой концепции предлагалось пойти по пути единого налога — 25% и никаких изъятий.

«Но по итогам дебатов все пришли к обоюдному согласию: на сегодня надеяться на добросовестность предпринимателей, который увеличат зарплату своим работникам, чтобы люди не потеряли, а приобрели больше дохода, не стоит. Поэтому было принято решение уменьшить налоги на доходы физлиц. В итоге даже без подъема фонда оплаты труда все люди без исключения смогут получить большую зарплату при налогообложении, которое предлагает концепция».

Еще один вопрос, который обсуждался, — единый социальный платеж (ЕСП). За счет него формируется пенсионный фонд. «Бурные дебаты были вокруг этого вопроса, — рассказала представитель проектного агентства. — Все понимают, что текущая пенсионная система становится неэффективной, но ЕСП дает возможность поддерживать ее. Отменять его — на сегодня очень рискованный момент. Подобные вопросы нужно решать совокупно с изменением подхода к пенсионному обеспечению, а это сложный и небыстрый процесс».

Гузаль Исламова уточнила, что ЕСП останется в налоговой системе, но при этом для всех предприятий, кроме тех, где доля государства превышает 50%, его ставки снижены до 12%: «Это грандиозное снижение, и я должна сказать, что решение было принято совместно всеми министерствами. Особо хочу поблагодарить Министерство финансов, потому что для него это очень серьезное и сложное решение».

Гузаль Исламова прокомментировала не свершившееся снижение ставки НДС. «На сегодня этого не случилось, но мы понимаем, что реформа — не один день, невозможно решить все одним документом. Реформа — тяжелый труд, который должны нести на себе и Министерство финансов, и Налоговый комитет, и Таможенный комитет, и налогоплательщики. Если последние не отреагируют, не будут достаточно активны, реформы не случится».

Резкое снижение НДС не позволит пополниться бюджету, ведь база налогоплательщиков не сможет пополниться в одночасье, уточнила эксперт. Чтобы снизить риски для бюджета, принято решение оставить ставку НДС в том порядке, как сегодня.

«Думаю, ставка будет снижаться, как только расширится база, как только мы увидим, как бизнес отреагирует на реформу. Эксперты говорят, что НДС должен был справедливым — в этом случае НДС не ложится бременем на крупный бизнес, а становится очень удобным или достаточно лояльным налогом. Потому что это налог, который не влияет на доходность или прибыльность, он изымается только из добавленной стоимости, которая возникает в процессе оказания услуги. Но то достижение, что на сегодня цепочка НДС будет непрерывна — это гигантский шаг».

Что еще мы хотели получить от налоговой реформы, задалась вопросом представитель НАПУ. Это стабильность, что завтра ничего не изменится, и мы будем работать по той же концепции. Все ставки будут внесены в Налоговый кодекс, они не будут изменяться, заверила она.

«Но мы должны понимать, что первый год реформ самый тяжелый — вероятность того, что изменения будут вноситься после первого года реформ — весьма высока», — предупредила Гузаль Исламова.

Концепция — это общие идея и направления налоговой политики, но это не есть Налоговый кодекс, там нет деталей, подчеркнула эксперт. Как предприятия будут работать при переходе к общему режиму, как определить оборот малому бизнесу — это все будет описано в Налоговом кодексе перед процессом трансформации, резюмировала замдиректора НАПУ.