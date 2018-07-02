Постановлением Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 2 июля одобрено создание Университета Пучон (Южная Корея) в Ташкенте. Как отмечается в документе, открытие филиала очередного зарубежного вуза нацелено на «восполнение многолетней нехватки педагогов и воспитателей в дошкольных образовательных учреждениях страны» и «формирование инновационной среды».

Университет будет готовить кадры в сфере дошкольного образования, архитектуры, дизайна и по другим востребованным направлениям образования, а также вести научно-исследовательскую деятельность в указанных сферах.

Обучение будет вестись на основе учебных планов и программ Университета Пучон на узбекском, русском и английском языках, по очной, заочной и вечерней формам, на платно-контрактной основе, в том числе по образовательным грантам, предоставляемым потенциальными работодателями, а также за счет благотворительных пожертвований, выделяемых на обучение молодежи преимущественно из регионов страны.

Прием в вуз по направлениям дошкольного образования, корейского языка, а также архитектуры и дизайна открывается с 2018/2019 учебного года из числа лиц, имеющих общее среднее, среднее специальное, профессиональное образование.

Выпускникам университета будет выдаваться диплом Университета Пучон, который без дополнительных юридических процедур признается документом о высшем образовании в Узбекистане.

Университет Пучон за счет собственных средств оснастит учебные корпусы, учебно-лабораторную базу, места проживания студентов и другие сооружения вуза мебелью, инвентарем, учебным и научным оборудованием, а также создаст современный информационно-ресурсный центр.

Высшим органом общественного управления деятельностью университета определен его попечительский совет, председателем которого утвержден заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов.

Новый вуз разместится в Чиланзарском районе Ташкента в здании Чиланзарского педагогического колледжа.