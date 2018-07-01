Сборная России одержала победу над командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. Встреча на стадионе «Лужники» завершился со счетом 1:1 (3:4 — в серии пенальти).
На 12-й минуте россияне забили в собственные ворота. Марко Асенсио выполнил подачу со штрафного, Серхио Рамос вступил в борьбу с Сергеем Игнашевичом, который отправил мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева.
На 41-й минуте Россия восстановила паритет. Александр Самедов навесил с углового, Артем Дзюба пробил головой и мяч попал в руку Жерара Пике. Нападающий сам исполнил 11-метровый удар — голкипер Де Хеа не выручил.
«Красная Фурия» продолжила оказывать давление, но Россия выстояла основное время и перевела игру в экстра-таймы. Российская команда прижималась к своим воротам, но испанцы не могли найти путь к воротам Акинфеева.
После 120 минут игры стартовала серия пенальти. Первыми пробивали испанцы.
- Андрес Иньеста обыграл Акинфеева, который прыгнул в противоположную сторону — 1:0.
- Фёдор Смолов пробил в тот же угол, куда прыгнул Де Хеа, но забил — 1:1.
- Жерар Пике с ударом о штангу вонзил мяч в ворота — 2:1.
- Сергей Игнашевич хладнокровно отправил мяч в ворота — 2:2.
- Коке исполнил плохой удар, Акенфеев отразил — 2:2.
- Головин пробил по центру, Де Хеа свалился на бок — 2:3.
- Серхио Рамос с небольшой паузой отправил снаряд в ворота — 3:3.
- Денис Черышев пробил точно — 3:4.
- Яго Аспас исполнил удар, но Акенфеев совершил второй сейв — 3:4.
Россия в ¼ финала сыграет против победителя матча Хорватия — Дания, который состоится сегодня в 23:00.
Статистика (основное время)
Статистика (экстра-таймы)
Обратите внимание на количество передач. Игроки сборной Испании отдали больше 1000 передач, установив новый рекорд в истории мировых первенств.
Аман Хайдаров
Оперативно новость дали а матч вот только закончился
7319Vyacheslav
Акинфеев Чемпион!
Альбина Аронова
Урррра!!! Молодцы!!!!
Радмир Хабибулин
УРРРРРААААА!!! Акинфеев — молодец!!!
Леонид Добрынин
Супер игра, которая войдет в историю
Ilona Dorina
Урааааааааа!!! Потрясающая игра!!!
Алексей Данилов
Россия молодцы. Теперь Хорватов обыграть а там легче будет))) А в финале Ирматов будет судить по любому поможет нам все токи в одной стране жили))) Урааааааааааааа!!!
Ledy Klara
Никто не ожидал победы России, но России дан шанс победить. Так держать!!!
Мухтар Дурдыев
Даааа, это было нечто, ведь никто до последней секунды снаружи себя не верил, но глубоко в сердце чуточку надеялся, что действительно авось пройдем Испанию,. И они сделали это! Одним словом поздравления наши от всей души искренние всем болельщикам болеющих за сборную России. Ждем очередного чуда от сборной России. Молодцы!!!
AliTi Abd
Саламыч и Акинфеев — герои дня!!!
Сайфуллин Талгат
Акинфее красава вообще молодец!!!