Сборная России одержала победу над командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. Встреча на стадионе «Лужники» завершился со счетом 1:1 (3:4 — в серии пенальти).

На 12-й минуте россияне забили в собственные ворота. Марко Асенсио выполнил подачу со штрафного, Серхио Рамос вступил в борьбу с Сергеем Игнашевичом, который отправил мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева.





На 41-й минуте Россия восстановила паритет. Александр Самедов навесил с углового, Артем Дзюба пробил головой и мяч попал в руку Жерара Пике. Нападающий сам исполнил 11-метровый удар — голкипер Де Хеа не выручил.





«Красная Фурия» продолжила оказывать давление, но Россия выстояла основное время и перевела игру в экстра-таймы. Российская команда прижималась к своим воротам, но испанцы не могли найти путь к воротам Акинфеева.

После 120 минут игры стартовала серия пенальти. Первыми пробивали испанцы.

Андрес Иньеста обыграл Акинфеева, который прыгнул в противоположную сторону — 1:0. Фёдор Смолов пробил в тот же угол, куда прыгнул Де Хеа, но забил — 1:1. Жерар Пике с ударом о штангу вонзил мяч в ворота — 2:1. Сергей Игнашевич хладнокровно отправил мяч в ворота — 2:2. Коке исполнил плохой удар, Акенфеев отразил — 2:2. Головин пробил по центру, Де Хеа свалился на бок — 2:3. Серхио Рамос с небольшой паузой отправил снаряд в ворота — 3:3. Денис Черышев пробил точно — 3:4. Яго Аспас исполнил удар, но Акенфеев совершил второй сейв — 3:4.





Россия в ¼ финала сыграет против победителя матча Хорватия — Дания, который состоится сегодня в 23:00.

Статистика (основное время)

Статистика (экстра-таймы)

Обратите внимание на количество передач. Игроки сборной Испании отдали больше 1000 передач, установив новый рекорд в истории мировых первенств.

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