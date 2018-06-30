Посол Соединенных Штатов Америки Памела Спратлен завершает дипломатическую миссию в Узбекистане. Об этом дипломат сообщила 29 июня на приеме в Ташкенте в честь Дня независимости США. Среди участников вечера был премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

В своем выступлении Памела Спратлен отметила, что приехала в 2015 году в одну страну, но уезжает из совсем другого Узбекистана, и ей было очень интересно находится здесь в эту эпоху перемен.

На должность нового посла США в Ташкенте президент Дональд Трамп номинировал Даниеля Розенблюма, с 2014 года занимающего пост заместителя помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии. Кандидатура должна быть утверждена Сенатом США.