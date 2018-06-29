Президент посетил Центр культуры глухонемых Общества глухих Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства. Здесь была проведены строительно-ремонтные работы, оснащены концертный зал на 450 человек, кабинеты кружков и спортивные залы.

Президент побеседовал с членами общества, поинтересовался волнующими их проблемами, недостатками в сфере. Было уделено внимание вопросам подготовки педагогов для глухонемых детей и сурдопереводчиков.

Шавкат Мирзиёев поручил подготовить постановление, предусматривающее улучшение условий воспитания, обучения, труда, отдыха и лечения граждан этой категории.





Глава государства подарил чемпиону мира по шахматам Сирожиддину Зайниддинову, призеру чемпионата Азии по таэквондо Даврону Хидирову и молодому режиссеру Олегу Ошипенко квартиры в Ташкенте, а также автобус центру культуры.

Шавкат Мирзиёев также посетил организованное на территории Общества глухих Узбекистана швейное предприятие, в котором трудоустроены более 100 женщин.



