27 июня 2018 года состоялось торжественное открытие Центра для посетителей при заводе UzCarlsberg. Теперь европейская традиция организации экскурсионных туров для туристов и местных жителей на заводы крупных мировых брендов получит развитие и в Узбекистане.

UzCarlsberg построил на территории завода Центр для посетителей (Visitor Center) площадью 400 кв. м. Проект был завершен в рекордные 2 месяца.





Посещение Центра UzCarlsberg будет доступно для всех желающих старше 20 лет. Программа, составленная в формате квеста, получилась одновременно насыщенной и легкой для восприятия. Визитеры получат возможность ознакомиться с историей знаменитых международных брендов, узнать больше о традициях, ценностях и философии компании, осмотреть экспозицию с продукцией UzCarlsberg, сделать памятный снимок в фотозоне и пройтись с познавательной экскурсией по заводу. Отдельное внимание экскурсовод уделит тысячелетней эволюции и истории совершенствования технологий пивоварения, а также строгой системе контроля качества на заводе UzCarlsberg.

«Мир находится в постоянном движении: интересы людей охватывают все более широкий круг вопросов. Потребитель начинает интересоваться не только вкусовыми характеристиками продукта, но и историей бренда и процессами производства. Открытие Центра для посетителей в Ташкенте — наш способ сократить расстояние между покупателем и бизнесом. Если вам интересен кейс международной пивоварни, хочется увидеть современное производство и узнать больше о продукции компании, то добро пожаловать в Центр для посетителей UzCarlsberg», — отметил директор ООО UzCarlsberg Надав Геллер.

При строительстве инновационного объекта был учтен опыт зарубежных стран. За годы деятельности группа компаний, к которой принадлежит ООО UzCarlsberg, наработала большой опыт в организации заводского туризма. Например, Центр для посетителей в Копенгагене стал настоящей достопримечательностью столицы Дании. Ежегодно его посещают около 500 тысяч человек.





«Архитектурное бюро предложило несколько вариантов дизайна, и мы решили остановиться на атмосфере модного заведения в стиле лофт: строгость венецианской штукатурки и темного дерева стен разбавляется динамичными корпоративными цветами», — рассказала директор по маркетингу ООО UzCarlsberg Ойнур Салихова.

Центр для посетителей UzCarlsberg позволит продемонстрировать туристам экспортный потенциал и высокое качество товаров, производимых в Узбекистане. На локальном рынке Центр ориентирован на выстраивание отношений не только с B2C, но и B2B сегментом. Во время экскурсионных туров партнеры компании смогут получить полную информацию о потребительских свойствах продукта и консультации от маркетологов UzCarlsberg. Также на территории Центра будут проходить образовательные мероприятия и лекции по обмену опытом от зарубежных специалистов.

Во время церемонии открытия Центра для посетителей в Ташкенте были организованы телемосты с центрами Дании, Турции и Израиля. Первыми гостями инновационного для Узбекистана формата взаимодействия с потребителем стали представители СМИ и лидеры мнений.

Записаться на экскурсию по Центру для посетителей можно по телефону: (+99890) 969−01−10.

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