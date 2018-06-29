Президент Шавкат Мирзиёев посетил Ташкентскую фабрику игрушек, сообщила пресс-служба главы государства. В прошлом году в ходе посещения Алмазарского района он поручил реализовать новые проекты на базе производственных территорий.





Сейчас компания NBU Investment совместно с инвесторами-инициаторами реализуют здесь пять проектов. Предприятия Toys City, O`yinchoqlar Fabrikasi, Funny Kids World, National Products и United Nation company и другие будут производить одежду, товары для детей и игрушки. Всего будет создано более 920 рабочих мест.





Предприятие Toys City, уже введенное в строй, изготавливает около 70 видов продукции. Шавкат Мирзиёев ознакомился с процессом производства игрушек на этом предприятии.