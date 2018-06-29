26 июня на Лондонской фондовой бирже размещен третий выпуск облигаций Международной финансовой корпорации (МФК) Samarkand Bonds, номинированных в узбекских сумах.

Как сообщила пресс-служба Центрального банка Узбекистана, общий объем выпуска составил 80 млрд сумов, срок погашения — 2 года, ставка купона — 9,45% годовых.

Соглашения по продаже облигаций заключены с тремя европейскими компаниями по управлению активами. Организацию сделок взяла на себя брокерская компания Citigroup Global Markets. Сведения по условиям данной облигации размещены на терминале информационного агентства Bloomberg.

Первый выпуск облигаций Samarkand Bonds был осуществлен 18 мая на Лондонской фондовой бирже на сумму 80 млрд сумов со сроком погашения 2 года и со ставкой купона 9,5%. Второй выпуск облигаций был размещен на бирже 29 мая с теми же условиями.

Международная финансовая корпорация — глобальный институт развития, фокусирующий деятельность на частном секторе в странах с развивающейся и переходной экономикой. МФК практикует выпуск облигаций в национальной валюте тех стран, где реализуются ее проекты. Благодаря высокому кредитному рейтингу корпорации (ААА), эти ценные бумаги успешно размещаются среди иностранных инвесторов на международном финансовом рынке.

Облигации МФК, номинированные в узбекских сумах, реализуются за иностранную валюту, вырученные средства направляются на открытие кредитной линии для финансирования проектов малого бизнеса в Узбекистане.