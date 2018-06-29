В течение июля и августа Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» (Россия) совместно с Общественным советом при хокимияте Ташкента проведет серию бесплатных лекций, дискуссий и профессиональных семинаров о принципах развития современных городов, архитектурном наследии и городской культуре.

Жители Ташкента узнают, как благоустройство влияет на городскую среду, как сделать транспортную систему города безопасной, зачем организовывать городские фестивали, сообщили в пресс-службе института.

«В рамках образовательной программы о городском развитии „Ташкент любит тебя“ пройдут лекции, которые помогут горожанам лучше узнать, как можно вместе трансформировать Ташкент, повлиять на изменения и почувствовать себя комфортно в новой версии любимого города, — сказала член Общественного совета при хокимияте Азиза Умарова. — У нас такого никогда не было, и это уникальная возможность узнать и сделать Ташкент лучше».

5 июля с лекцией «Зачем городу нужны общественные пространства» выступит архитектор и генеральный директор Strelka Architects Дарья Парамонова. 6 июля антрополог Михаил Алексеевский представит результаты исследования, проведенного в Ташкенте, и обсудит с местными жителями черты городской идентичности.

Эксперт по велосипедизации Санкт-Петербурга Дарья Табачникова и заместитель директора «Центра организации дорожного движения» Артур Шахбазян поговорят о том, как организовать удобную транспортную систему. Руководители проектов КБ Стрелка Алена Жмурова и Яна Козак расскажут, что такое дизайн-код и как он влияет на облик города.

Вход на лекции и воркшопы — по предварительной регистрации. Мероприятия пройдут бесплатно на летней площадке в Central Park (Центральный парк имени Мирзо Улугбека) и в театре «Ильхом». Соорганизатор программы — Alpha Education.

Напомним, в рамках проекта «Ташкент любит тебя» до конца лета любой желающий может предложить идеи по улучшению городской среды или рассказать о проблеме конкретного места. Во время образовательных встреч также будет проходить сбор предложений, чтобы привлечь к обсуждению больше горожан.