Какое бытовое устройство является важнейшим для дома летом? Многие скажут, что кондиционер, но на самом деле — холодильник. Без него в условиях летней жары Узбекистана продукты испортятся за несколько часов. И если холодильник неисправен, то лето — наиболее подходящее время, чтобы его обновить.





Производители постоянно предлагают новые модели холодильников с «умными» функциями. Как среди всего многообразия выбрать подходящую модель, которая надежно прослужит 15 лет, и при этом не переплатить за ненужные опции? Компания Hitachi, которая за свою 100-летнюю историю превратилась в одного из лидирующих производителей технологического оборудования в мире, знает ответ на этот вопрос. Ведь философия Hitachi (с японского — «рассвет») — улучшать жизнь людей при помощи своих технологий и знаний.

А вдобавок в Hitachi запустили акцию и сделают приятный подарок каждой хозяйке: при покупке нового японского холодильника с 10 июня до 31 июля 2018 года можно получить сертификат на 300 тысяч сумов на продукты в супермаркете.









5 плюсов холодильника Hitachi для хозяек

1. Надежность и экономичность

Сердце холодильника — это компрессор, и от его надежности напрямую зависит срок службы бытового устройства. Hitachi является одним из мировых лидеров по производству мощных и компактных инвертерных компрессоров. Поэтому холодильники компании, оборудованные таким инвертером, относятся к классу А+, потребляют до 50% меньше энергии и работают заметно тише конкурентов.





2. Три инновационные технологии разморозки и охлаждения

Технология No-Frost препятствует образованию инея и создает в камерах сухой микроклимат. Такой холодильник — мечта хозяйки, ведь его не нужно все время мыть и размораживать. А технология Dual Fan Cooling — охлаждение двумя вентиляторами — позволяет раздельно охлаждать холодильную и морозильную камеру и вдобавок ускоряет процесс охлаждения. Благодаря этому холодильник экономит энергию, производит меньше шума и дольше хранит продукты.





В холодильниках Hitachi использована инновационная система вакуумной теплоизоляции. Такая панель толщиной всего 1 см сравнима по теплоизолирующим свойствам с 11 см пенополиуретана, который является наиболее популярным материалом для теплоизоляции холодильников. Поэтому стенки холодильника стали еще тоньше, а холод он сохраняет до 24 часов. А значит, даже при длительном отключении света с замороженными в морозилке фруктами и ягодами ничего не случится.





3. Нижнее расположение морозильной камеры

Практика показывает, что холодильная камера используется намного чаще морозильной. Поэтому в холодильниках Hitachi «морозилка» располагается снизу, а это значит, что не нужно лишний раз нагибаться и можно быстрее находить нужные продукты в холодильнике.





4. Стильный дизайн и эргономичность

Холодильники Hitachi выделяются стильным дизайном, а остекление дверей не только указывает на премиальность техники, но и надежно предохраняет корпус от царапин и выцветания. Встроенный процессор и электронное управление на фасаде обеспечивают максимальную производительность при минимальных затратах энергии. А благодаря продуманной эргономике и специальным полкам, в холодильнике можно легко расположить даже большую кастрюлю или высокую банку.





5. Безопасность и дополнительные функции

В холодильники Hitachi устанавливается новейший нано-титановый фильтр. Это усовершенствованный катализатор на основе диоксида титана, который обеспечивает мощный антибактериальный, противоплесневый и дезодорирующий эффект. Он удаляет все неприятные запахи, убивает бактерии и предотвращает порчу продуктов.

Стильный и современный холодильник Hitachi станет надежным помощником любой хозяйке на долгие годы.

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