1 июля 2018 года в 11:00 раскроет свои двери новый магазин электроники и бытовой техники GoodZone, который сделает технику LG еще доступнее. Это хорошая возможность, чтобы сделать отличную покупку для дома и семьи. Хотя бы потому, что компания LG устраивает новую акцию, чтобы порадовать своих покупателей нужными и полезными призами.

В этот день в магазине состоится торжественная церемония перерезания красной ленты, которая порадует жителей не только близлежащих районов, но и посетителей со всего города.

Магазин GoodZone расположился на проспекте Амира Темура, недалеко от станции метро «Шахристан». Здесь будет представлена качественная бытовая техника известных брендов по приемлемым ценам. Формула привлекательности проста: широкий выбор продукции, выгодные условия и надежная гарантия.





Компания LG не может обойтись без подарков. В честь такого знакового события объявляется акция для покупателей GoodZone: при покупке любого холодильника или стиральной машины LG из ассортимента магазина можно получить микроволновую печь (модель MS 2336GIB) и пылесос (модель VK 76A00NDR) в подарок соответственно. Количество призов ограничено, и подарки получат первые 100 покупателей.

Широкий модельный ряд бытовой техники LG, который будет представлен в магазине GoodZone, превзойдет все ожидания покупателей. Вниманию посетителей будут предложены новейшие образцы бытовой техники, необходимой для дома. Так, здесь можно будет приобрести инновационный холодильник LG InstaView.





Он стильный, удобный, вместительный и подходит для тех, кто заботится не только о здоровье своей семьи, но и об экономии бюджета. Ведь ряд функций, встроенных в линейку холодильников LG, позволяет сохранять свежесть продуктов на долгое время. Специальная прозрачная дверца и отдельный отсек в двери для часто употребляемых продуктов гарантируют сохранение холодного воздуха, что экономит электроэнергии, а заодно уменьшает счета за коммунальные услуги.





В магазине GoodZone также будет представлен широкий ряд стиральных машин LG с загрузкой белья от 5,5 до 17 кг. Хозяйки обязательно оценят возможность приобрести стиральную машину с двойной загрузкой TwinWash — оптимальный выбор для тех, кто стирает много, часто, но при этом дорожит своим временем. Основной отсек позволяет загрузить до 17 кг белья, а дополнительный барабан с вертикальной загрузкой рассчитан на 3,5 кг. А стиральные машины с функцией пара TrueSteam гарантируют бережную стирку горячим паром и заботу о вещах.





По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в Службу сервисной поддержки покупателей LG: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.





Адрес магазина: проспект А. Темура, 129 Б

Ориентир: станция метро «Шахристан»

С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте lgblog.uz

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