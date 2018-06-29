Заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Светлана Артыкова подвергла критике работу заместителя премьер-министра Нодира Отажонова, председателя правления «Узагротехсаноатхолдинг» за неудовлетворительную работу в Андижанской области, сообщил корреспондент «Газеты.uz» с 15-го пленарного заседания Сената в пятницу.

Согласно постановлению президента №3182 «О первоочередных мерах по обеспечению ускоренного социально-экономического развития регионов», на руководителей секторов возложена ответственность и полномочия по организации и решению задач комплексного социально-экономического развития территорий, в том числе насущных проблем населения.

Андижанская область, в том числе город Ханабад, Бозский, Улугнорский, Пахтаабадский и Мархаматский районы, закреплены за руководителем правительственного комплекса по вопросам развития внешнеторговой деятельности, экспортного потенциала, машиностроения, автомобильной и электротехнической промышленности, стандартизации продукции Нодиром Отажоновым.

«Эти районы были изучены, но из представителей министерства в составе рабочей группы отсутствовали 18 человек. Вы как руководитель этой группы ни разу не участвовали в обсуждениях и сессиях. Работы много, мы это знаем, но в качестве руководителя группы вы должны были участвовать. Сенаторы и депутаты направили вам 13 запросов районного, областного и республиканского уровня, но до сих пор нет ответа», — заявила Светлана Артыкова, являющаяся руководителем рабочей группы по исполнению постановления президента.

Утверждены «дорожные карты» по социально-экономическому развитию Ханабадского, Алтынкульского и Мингбулакского районов, но они не реализуются, отметила зампредседателя Сената.

«Для чего создаются „дорожные карты“? Чтобы выполнить их. Но ни один пункт „дорожных карт“ на сегодняшний день не выполнен. Независимо от областей и регионов, если закон принят, то должно быть исполнение. Если принято постановление президента, то оно должно исполняться. Это касается и постановлений Кабинета Министров. Если не будет исполнения, то проблемы не найдут решения», — подчеркнула она.

«Результативности без правительства нам не достичь, нужна материальная составляющая: выделить деньги, удобрения, комбайны и так далее», — пояснила Светлана Артыкова корреспонденту «Газеты.uz».





Нодир Отажонов.

Нодир Отажонов заявил, что не будет оправдывать себя, и признал недостатки. «Мы проводим глубокое изучение запросов, я учту вашу критику по запросам и „дорожным картам“. В последних есть серьезные вопросы: нужны не только посещение регионов и обсуждения проблем, здесь есть большие средства, и из-за того, что они связаны с проектами, это требует времени. Поэтому мы не останавливаемся на мелких проблемах», — объяснил он.

Вице-премьер пообещал в течение недели предоставить подробный отчет по исполнению постановления в регионах.

Хоким Андижанской области сообщил о проблемах и недостатках, негативно влияющих на развитие территорий и повышение эффективности деятельности местных Кенгашей народных депутатов. При этом имеющийся потенциал не используется в полной мере.

В частности, в результате того, что не на должном уровне приняты меры по своевременному устранению проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, только в 2017 году остановлена деятельность более 4000, в первом квартале 2018 года — 251 субъекта малого бизнеса, потеряны тысячи рабочих мест. Полностью не решаются вопросы организации новых рабочих мест, укомплектования имеющихся квалифицированными кадрами, отметил он.