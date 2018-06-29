Сенат Олий Мажлиса на 15-м пленарном заседании в пятницу назначил Сардора Юсуповича Рустамбаева Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан во Франции.

Сардор Рустамбаев (1979 г. р.) окончил Бирмингемский университет, имеет степень магистра Ташкентского государственного института востоковедения и Лондонского университета, кандидат политических наук.

С 2000 года работал на различных должностях в структуре Министерства иностранных дел Узбекистана. В 2017—2018 годах возглавлял Отдел МИД по сотрудничеству с Шанхайской организацией сотрудничества, а с мая 2018 года руководил Отделом глобальной политики и безопасности МИД Узбекистана.