«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из девяти интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 30 июня и 1 июля.

Кинопремьеры 30 июня и 1 июля

Две премьеры фильмов стартовали на этой неделе в Ташкенте — криминальный боевик «Убийца 2. Против всех» с Бенисио Дель Торо и Джош Бролин в главных ролях, а также американская комедия «Ты водишь!».

Продолжаются показы фильмов «План побега 2», «Ночная смена», «8 подруг Оушена», «Суперсемейка 2» и «Псы под прикрытием».

Вечеринка White party 30 июня

В ресторане Level пройдет танцевальная вечеринка White party. Гостей ждет музыкальное настроение от DJ Nerak и DJ Piligrim.

«Пенная вечеринка» в бассейне 1 июля

Аквапарк «Солнечный Город» приглашает посетителей на «Пенную вечеринку». Гостей ждет развлекательная программа.

Water laser fire music show 30 июня

На открытом воздухе на площади перед ГАБТом имени Алишера Навои пройдет Water laser fire music show. На нем выступит симфонический оркестр под руководством дирижера Аркадия Берина.

Выставка ретро-автомобилей 1 июля

1 июля в столичном парке культуры и отдыха имени Фурката пройдет выставка ретро-автомобилей. Будут представлены автомобили и мотоциклы прошлых столетий от Общества автолюбителей Ретро Узбекистана.

КВН 30 июня и 1 июля

Во Дворце кино имени Алишера Навои состоится ¼ финала сезона игр КВН 2018. В игре примут участие 12 команд.

День открытых дверей в Zlotnikov dance centre 1 июля

1 июля в 11:00 пройдет День открытых дверей в Zlotnikov dance centre. У каждого посетителя будет возможность попробовать себя в различных стилях танцев, а также принять участие в танцевальном соревновании.

Детская программа 1 июля

К 1 июля бассейн Acapulco подготовил развлекательную программу для взрослых и детей. Посетителей ждут сюрпризы и музыкальная программа от групп Fun Trip и Di Live.

Детские мастер-классы 30 июня и 1 июля

Ресторан «Путешественник» приглашает детей на творческие мастер-классы. Ребята смастерят сумочки, сделают неувядающие букетики, а также испекут медовое печенье.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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