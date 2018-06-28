В Узбекистане планируется разрешить эксплуатацию транспортных средств с тонированными (затемненными) стеклами на платной основе. Проект правительственного постановления об этом опубликован для общественного обсуждения.
Решение нацелено на «создание благоприятных условий для водителей транспортных средств, в том числе туристов, пребывающих на территории республики, а также упорядочение эксплуатации» транспортных средств с тонированными стеклами.
Документом предлагается разрешить тонировку на стекла легковых транспортных средств в пределах светопропускания не ниже 5% для задних и 30% для задних боковых стекол на основе государственного стандарта в Центре инновационных проектов и сервисного обслуживания населения при Министерстве внутренних дел.
Для тонировки нужно будет получить разрешение подразделения Государственной службы безопасности дорожного движения (ГСБДД), которое выдается сроком на один год.
Разрешение не требуется для установки в верхней части лобового стекла легковых автомобилей полосы шириной не более 14 см в пределах светопропускания не ниже 30%.
Ставка платежей за выдачу разрешения и установку тонировки на стекла легковых автомобилей предлагается установить в размере 90 минимальных размеров заработной платы (15,5 млн сумов при текущем МРЗП 172,24 тысячи сумов) для физических лиц и 120 МРЗП (20,6 млн сумов) для юридических лиц, а также 140 МРЗП (24,1 млн сумов) для юридических лиц иностранных государств.
В соответствии с документом, разработанным МВД, 92% средств от оплаты за выдачу разрешения направляются в местный бюджет с целевым направлением на реализацию социальных проектов. 8% идут в Специальный фонд развития материально-технической базы, социального стимулирования сотрудников и прочих расходов МВД с целевым направлением на установку тонировки, а также развитие материально-технической базы и социальное стимулирование сотрудников ГСБДД.
За въезд на территорию и транзит по территории Узбекистана транспортных средств иностранных государств с тонированными стеклами предлагается взимать сбор в размере 15 долларов США, поступающий в государственный бюджет, с целевым направлением этих средств на реализацию социальных проектов.
Государственным органам (согласно утверждаемому перечню) разрешения и установка тонировки на стекла служебных легковых автомобилей будет осуществляться бесплатно.
Одновременно планируется ужесточить административную ответственность за эксплуатацию транспортных средств с тонированными стеклами без разрешения.
Арсен Асатурян
мндааааа… такого исхода никто не ожидал))))
Vladimir Vladimir
15? А что не 150 сразу? И потом — раз нужно разрешение, значит каждый инспектор будет тормозить и требовать ещё одну бумажку.
Равшан Г.Р.
можно со скидкой только на летнее время?
Антон Попов
т.е. если НЕЛЬЗЯ, но очень хочется, то за ОПЛАТУ — МОЖНО??!!
Шухрат Байханбаев
Избранные будут ездить а остальные как всегда в пролете
Вика Рахманова
Слишком дешево, надо было еще поднять цены на тонировку с нашими зарплатами!
Muzaffar Toshmirzaev
Капец дорого!!!
Artem Is
Йоу, мажоры, ваш выход!
Отабек Абдуллаев
Бепул уч ой ёзфаслида рухсат берилса яхши буларди
Андрей М07
Вроде как мне кажется с завода на каждую машину должна идти тонировка, ну максимум 20%, так как летом ездить в машинке вообще невозможно. Все горячее. Так же нужно поступить и с автобусами!
Акмаль Эрдашев
Это издевательство. Тонировку просили простые люди, а для кого в итоге ее разрешают? И где тут диалог с народом?! Откуда такие расценки? Они на свои доходы ориентировались, те кто разрабатывали этот проект?
Петр Рузи
прикольно ,
“невидная элита“ выйти из тени!
Zair Kutlukhodjaev
dorogo ocheni! stolika lydi nekotorie v god zarplaty ne polychayt!
Артур Артур
Смех
Женя Сима
Почему так дорого!!!??? Они там наверное по своим доходам судят… Ну сделайте пожизненно на каждого кто заплатил 3-4 млн. Мне с детьми не возможно ездить. Солнце так греет задних пассажиров , что приходится простынями окна занавешивать. Откуда такие деньги у людей возьмутся??? Многим это не для красоты нужно, а для комфорта пассажиров. У нас такой климат, и это нужно учитывать. Чиновники по-хорошему должы наоборот всех обязывать задние стекла тонировать, а не измываться над теми у кого нет возможности заплатить.
Святослав Келипченко
Да… государство думает только о народе. Не хочешь задыхаться от жары в машине, продай легкие , заплати и лети.