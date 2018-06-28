Министерство народного образования объявило о наборе сотрудников на руководящие должности, сообщили «Газете.uz» в МНО.

Государственный орган заинтересован в «самоотверженных и инициативных соотечественниках, имеющих конкретные предложения по развитию школьного образования».

Кандидатам нужно отправить информацию о себе на электронную почту МНО. Заявка, кроме имени, места жительства и контактных данных, должна включать ответы на вопросы:

«В реформирование какой структуры/подразделения (руководящие должности отделов центрального аппарата министерства, ОблУНО, РайОНО, образовательных учреждений) вы можете внести свой вклад?»

«Почему, по-вашему мнению, именно вы соответствуете этой должности?»

Министерство также просит приложить к письму резюме и фотографию 3×4.