Умиджан Закирджанович Салимов назначен заместителем председателя правления компании «Узавтосаноат» по развитию и маркетингу. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции Узбекистана.

Напомним, с августа прошлого года до недавнего времени Умиджан Салимов был руководителем «Узавтосаноат». После совещания под председательством президента Шавката Мирзиёева 26 июня по вопросам развития автомобильной промышленности страны председателем компании был назначен Шавкат Буранович Умурзаков.

На указанном совещании президент поручил правительству и руководству «Узавтосаноат» разработать концепцию развития автомобильной промышленности, увеличить производство современных автомобилей и повысить экспортный потенциал отрасли, улучшить систему реализации и искоренить коррупцию.