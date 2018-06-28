Государственный налоговый комитет Узбекистана прекратил трудовой договор с 1245 сотрудниками, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ГНК в четверг. Это связано с упразднением Главного управления профилактики правонарушений в сфере розничной торговли и оказания услуг и его территориальных подразделений.

Закрытие управления было предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 26 июня о мерах по совершенствованию деятельности органов государственной налоговой службы «в целях исключения коррупционной составляющей».

Несколько дней назад в социальных сетях распространилось специальное поручение первого зампредседателя ГНК Бехзода Мусаева о временном полном запрете с 26 июня налоговых проверок субъектов предпринимательства, вмешательства налоговых органов в их деятельность и даже общения с субъектами предпринимательства. В пресс-службе подтвердили подлинность поручения.





Проведение такой надзорной деятельности входило в задачи упраздненного управления. И цель поручения — защита прав и интересов предпринимателей и исключение возможных случаев коррупции среди должностных лиц.

«Мы прекратили все проверки, чтобы не было коррупции, чтобы уволенные сотрудники не вышли на контакт с предпринимателями. Бывшие сотрудники могут обещать предпринимателям, что никто не будет их проверять полгода-год. Поэтому мы официально объявляем, что никто не имеет права проверять и вмешиваться в деятельность предпринимателей», — отметили в пресс-службе ГНК.

В комитете призвали всех предпринимателей обращаться по номерам (+99871) 244−98−98, 244−98−00, 244−98−71 или по телефону доверия 1198 при наличии информации о лицах, которые представляются сотрудниками налоговых органов и вмешиваются в деятельность предпринимателей, вымогая деньги или обещая «покровительство».