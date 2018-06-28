Масштаб, сенсация, необычные архитектурные решения, фундаментальный подход в каждом вопросе — ежедневно международный деловой центр (МДЦ) Tashkent City как живой организм растет и развивается, воплощая в себе уникальные задумки ведущих отечественных и зарубежных проектировщиков и инженеров, архитекторов и дизайнеров.

Представители МДЦ Tashkent City рассказали о проводимой работе на одном из больших участков — Лоте №3, который состоит из торгово-развлекательного комплекса, бизнес-центра и гостиницы. Геологические работы на месте завершены, и совсем скоро на карте города появится еще один адрес стремительного инновационного развития республики.





В колоссальный проект площадью 7,6 га инвестирует немецкая компания Hyper Partners GmbH. Консультации по финансово-экономическим расчетам, моделированию площадей строительства и внутреннему наполнению объектов, согласно международным стандартам, предоставляет крупнейшая международная консалтинговая компания Jones Lang LaSalle (JLL). В тесной взаимосвязи с участниками проекта завершена разработка концепции внешнего вида объектов Лота №3 со стороны одной из ведущих международных архитектурных компаний — ACP Architecture.

Все указанные компании являются лидерами на рынке профессиональных услуг недвижимости, строительства и управления инвестициями. В частности, JLL входит в список крупнейших компаний мира Fortune 500 и объединяет около 300 корпоративных офисов и 83,5 тысячи сотрудников в более чем 80 странах мира.

МДЦ Tashkent City — это новый подход к недвижимости, который формирует пространство в новом виде и предоставляет неограниченные возможности для достижения смелых идей и целей.





Торгово-развлекательный комплекс в Tashkent City, разработанный на основе опыта передовых дизайнерских проектов международного класса, обещает стать одним из крупнейших не только в Узбекистане, но и в Средней Азии. Множество изысканных ресторанов и сетей кафе быстрого питания, кинотеатров, детских развлекательных площадок, супермаркетов, фирменных магазинов крупнейших мировых брендов — все это в одном месте, совсем скоро и совсем близко.

Уже подписаны соглашения о сотрудничестве с ведущими мировыми брендами в индустрии моды, производстве ювелирных украшений и аксессуаров, а также в сфере развлечений.

Здесь можно будет провести все выходные на одном дыхании. Магазины и супермаркеты будут работать круглосуточно, в течение дня можно позавтракать, пообедать и поужинать, причем абсолютно на любой вкус. В кинотеатрах будут как новинки отечественного и мирового кинематографа, так и классика жанра. А для самых маленьких посетителей предусмотрены развлекательные площадки, оборудованные в строгом соответствии со стандартами безопасности и заботы — под присмотром профессиональных воспитателей, медиков и психологов малышам будет комфортно, а родители останутся спокойны за своих чад в течение всего дня.





Комфортно будут чувствовать себя в комплексе и иностранные туристы. Для гостей здесь обеспечат все условия, включая электронные гиды-переводчики, которые помогут сориентироваться в масштабном инновационном центре. Гостиницы будут готовы обслуживать туристов в режиме 24/7.

Проект комплекса располагается вблизи станции метро «Алишер Навои», с прямым доступом в торговый центр. Сюда можно приехать как на общественном транспорте, так и на личном авто.

Бизнес-центр также 24 часа в сутки планирует обслуживать любых гостей — бизнесменов, инвесторов, заинтересованных в сотрудничестве предпринимателей, включая VIP-посетителей. Здесь будут созданы все условия: от всегда заточенного простого карандаша до оборудованных VIP-залов в стиле Hi-tech. Все услуги в бизнес-центре будут оказываться опытными специалистами своего дела.

Представители администрации МДЦ Tashkent City утверждают, что такого еще не было. Уже скоро портрет столицы, да и республики в целом украсит современный высокотехнологичный бизнес- и развлекательный комплекс. Здесь найдут себе занятие как иностранные инвесторы, нацеленные на перспективное бизнес-сотрудничество, так и гости из регионов, прибывшие в столицу, чтобы своими глазами увидеть масштаб высокотехнологического развития родной страны.

На правах рекламы.