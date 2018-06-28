Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 15-м пленарном заседании в четверг одобрил закон «Об ограничении курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах», сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Закон, внесенный на обсуждение по инициативе группы депутатов фракции Демократической партии «Миллий тикланиш», направлен на охрану здоровья граждан от вредного воздействия курения кальяна и электронных сигарет и связанных с этим социальных и иных негативных последствий, а также утверждение среди молодежи здорового образа жизни.

Документ создаст организационные и правовые условия формирования и утверждения среди общественности страны атмосферы борьбы с курением в дополнение к существующим ограничениям на табакокурение, отметили сенаторы.

Закон содержит пояснения таких понятий, как «кальян», «бестабачная курительная смесь для кальяна», «заварка для курения кальяна», «курительный камень для кальяна», «электронная сигарета» и конкретизирует перечень общественных мест, где не разрешается курение кальяна и электронных сигарет.

Общественными местами определены библиотеки, парки, сады, подземные переходы, остановки, клубы, рестораны, кафе и другие. Предприниматели — владельцы заведений получат три месяца на исполнение требований закона с момента его опубликования.

Закон содержит нормы по ограничению рекламы и запрету пропаганды курения кальяна и электронных сигарет, определяет ответственные структуры по реализации мер по ограничению курения кальяна и электронных сигарет в общественных местах, а также их обязанности, запрещает выделение комнат и помещений в общественных местах для курения кальяна и электронных сигарет, а также предоставление общественных мест для пользования кальянов и курительных смесей (курительного сырья, курительных камней).

Отвечая на вопросы сенаторов, заведующий департаментом Кабинета Министров Фаниль Кадиров отметил, что при разработке закона был изучен международный опыт, включая страны Евросоюза, Россию и Японию, где уже введены запреты на употребление кальяна и электронных сигарет в общественных местах. В Канаде, ОАЭ, Австралии и Таиланде приняты более жесткие меры, запрещающие ввоз и распространение товаров и изделий для электронных сигарет.

«Остается актуальным вопрос запрета на ввоз товаров и изделий для электронных сигарет и кальянов, который должен быть рассмотрен с одновременным ужесточением мер по обороту этих табачных изделий. При этом, борьба должна быть коррелирована с мерами против распространения классического табакокурения», — отметил он.

Употребление табачной продукции (к ней относится и насвай) в общественных местах в Узбекистане было запрещено законом с апреля 2012 года, однако штраф за это был введен только в конце 2015 года. Многие положения закона до сих пор не соблюдаются.