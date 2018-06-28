Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 15-м пленарном заседании в четверг одобрил закон «Об ограничении курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах», сообщает корреспондент «Газеты.uz».
Закон, внесенный на обсуждение по инициативе группы депутатов фракции Демократической партии «Миллий тикланиш», направлен на охрану здоровья граждан от вредного воздействия курения кальяна и электронных сигарет и связанных с этим социальных и иных негативных последствий, а также утверждение среди молодежи здорового образа жизни.
Документ создаст организационные и правовые условия формирования и утверждения среди общественности страны атмосферы борьбы с курением в дополнение к существующим ограничениям на табакокурение, отметили сенаторы.
Закон содержит пояснения таких понятий, как «кальян», «бестабачная курительная смесь для кальяна», «заварка для курения кальяна», «курительный камень для кальяна», «электронная сигарета» и конкретизирует перечень общественных мест, где не разрешается курение кальяна и электронных сигарет.
Общественными местами определены библиотеки, парки, сады, подземные переходы, остановки, клубы, рестораны, кафе и другие. Предприниматели — владельцы заведений получат три месяца на исполнение требований закона с момента его опубликования.
Закон содержит нормы по ограничению рекламы и запрету пропаганды курения кальяна и электронных сигарет, определяет ответственные структуры по реализации мер по ограничению курения кальяна и электронных сигарет в общественных местах, а также их обязанности, запрещает выделение комнат и помещений в общественных местах для курения кальяна и электронных сигарет, а также предоставление общественных мест для пользования кальянов и курительных смесей (курительного сырья, курительных камней).
Отвечая на вопросы сенаторов, заведующий департаментом Кабинета Министров Фаниль Кадиров отметил, что при разработке закона был изучен международный опыт, включая страны Евросоюза, Россию и Японию, где уже введены запреты на употребление кальяна и электронных сигарет в общественных местах. В Канаде, ОАЭ, Австралии и Таиланде приняты более жесткие меры, запрещающие ввоз и распространение товаров и изделий для электронных сигарет.
«Остается актуальным вопрос запрета на ввоз товаров и изделий для электронных сигарет и кальянов, который должен быть рассмотрен с одновременным ужесточением мер по обороту этих табачных изделий. При этом, борьба должна быть коррелирована с мерами против распространения классического табакокурения», — отметил он.
Употребление табачной продукции (к ней относится и насвай) в общественных местах в Узбекистане было запрещено законом с апреля 2012 года, однако штраф за это был введен только в конце 2015 года. Многие положения закона до сих пор не соблюдаются.
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водители в автобусах продолжают курить насвай и сигареты, видимо закон не действует. Вред от электронных сигарет ещё не доказан на 100%.
Alisher Narimov
Главное обычные сигареты и алкоголь не запрещайте!
Алиса Печальная
т.е. курильщики, которые не могут бросить или просто это их выбор — не люди.. почему в кафе и ресторанах нельзя выделить отдельный зал??
выхлопы у машин на соляре, значит, не вредны, и шум наглых мотоциклистов, которые гоняют именно ночью (и плевать им, что в домах вдоль дорого спят маленькие дети, пожилые люди и просто уставшие за день работяги) — тоже не мешают общественности, сжигаемая “оранжевыми жилетами“ осення листва — неее, не вредно! только курильщики — истинное зло..
Шизя Френик
К слову сказать, сегодня ехал автобусом 83 маршрута от Юнусобода до Дома быта в 11 часов. Водитель курил и без передышки громко разговаривал с парнем (может кондуктором). Билеты за проезд, как обычно, отсутствовали. Я даже не стал записывать номер машины, т.к. понял, что руководство этой конторы не в состоянии навести порядок. Однажды я обращался к ним письменно по такому же поводу, результат ноль; позвонили мне, заверили, что примут меры. Но “воз и ныне там“!