Исторический центр Шахрисабза (Кашкадарьинская область) остается в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение было принято на 42-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей в эти дни в Манаме (Бахрейн). Делегацию Узбекистана на сессии возглавляет заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов.

Одним из вопросов на повестке дня сессии было исключение исторического центра Шахрисабза из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году Комитет Всемирного наследия на своей 40-й сессии в Стамбуле включил исторический центр Шахрисабза в Список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой, назвав проведенную реконструкцию «чрезмерной».





Как сообщил «Газете.uz» источник в правительстве, в своем выступлении Азиз Абдухакимов проинформировал участников сессии о работах, осуществленных в историческом центре Шахрисабза, отметив, что они были связаны с целями улучшения условий жизни местного населения.

Члены комитета также были ознакомлены с недавним постановлением правительства Узбекистана «Об охране объектов Всемирного наследия в Узбекистане», которое включает в себя «дорожную карту» с указанием конкретных сроков выполнения рекомендаций Комитета Всемирного наследия.

«Дорожная карта» предполагает в том числе создание международной консультативной группы экспертов, в сотрудничестве с представительством ЮНЕСКО в Ташкенте, на которую будут возложены задачи предварительной экспертизы по всем проектам на территориях объектов Всемирного наследия, а также в исторических городских ландшафтах Узбекистана.

Азиз Абдухакимов подчеркнул, что в Узбекистане выступают за гармонизацию сохранения как материального, так и нематериального наследия. В начале этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой проведения каждые два года в первой декаде сентября Международного форума по искусству макома в историческом центре Шахрисабза. Данная инициатива уже получила официальный патронаж ЮНЕСКО и Конвенции 2003 года.

В ходе обсуждения Азиз Абдухакимов ответил на многие вопросы членов комитета, представляющих разные государства, относительно мер правительства Узбекистана по сохранению исторических объектов в стране.





По итогам дебатов между членами комитета решено создать рабочую группу по выработке альтернативного проекта решения Комитета Всемирного наследия, предусматривающего сохранение исторического центра Шахрисабза в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Члены комитета пришли к консенсусу и поддержали данный документ. В нем содержится призыв к активному сотрудничеству Узбекистана с ЮНЕСКО в области сохранения культурного наследия нашей страны», — отметил источник.