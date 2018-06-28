Центр народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества будет создан в Узбекистане как негосударственная некоммерческая организация. Об этом говорится в постановлении президента от 26 июня.

Учредителями выступят Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров, министерства иностранных дел, культуры, высшего и среднего специального образования, физической культуры и спорта, Государственный комитет по развитию туризма, академии наук и художеств, союзы молодежи, журналистов и писателей.

Среди задач центра:

содействие укреплению взаимного доверия и добрососедства, межнационального и межконфессионального согласия, развитию межцивилизационного диалога среди стран ШОС;

участие в расширении культурно-гуманитарных связей со странами ШОС;

создание условий для установления дружественной атмосферы взаимодействия между институтами гражданского общества, в том числе молодежными и женскими организациями стран ШОС;

содействие развитию сотрудничества между странами ШОС в информационной сфере, формирование информационных ресурсов и взаимодействие со средствами массовой информации;

применение инструментов народной дипломатии с целью сближения стран ШОС и их народов, укрепления духа взаимного доверия и добрососедства.

Центр разместится по адресу: Ташкент, Яккасарайский район, улица Бабура, 45.