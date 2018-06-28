Неэффективной работе центров по реабилитации бездомных лиц будет положен конец, заявил министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов в понедельник на совещании по вопросам оказанию социально-правовой помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщило УзА.

По данным пресс-службы ГУВД Ташкента, перед началом собрания были показаны сюжеты о нелегкой судьбе «тех, кто оказался на обочине жизни, и сейчас влачит жалкое существование без документов, без работы и социальных пособий».

Пулат Бобожонов сообщил, что за первые пять месяцев 2018 года в реабилитационные центры поступили 5246 человек, из них 1700 — ранее судимые, более 2000 — имеющие проблемы с алкоголизмом, 111 — нетрудоспособные из-за возраста или инвалидности.

Однако, подчеркнул министр, работа по реабилитации бездомных, обеспечению их работой, лечением и местом жительства, а также социальной поддержке проводилась условно.

«Из направленных в реабилитационные центры людей лишь 20 были размещены в медицинские центры, остальные остались без какой-либо помощи. Такому положению дел будет положен конец. Если у человека, поступившего в реабилитационный центр, есть проблемы с работой, то его трудоустроят, со здоровьем — обеспечат лечением», — заявил он.

Глава МВД заверил, что вопрос с лицами, приехавшими из областей, не имеющих места жительства, не будет ограничиваться их возвращением домой. Ответственные сотрудники на местах займутся их занятостью и обеспечением жильем.

В сообщении ГУВД отмечается, что перед представителями министерств и ведомств, а также социальными работниками поставлены конкретные задачи по ресоциализации таких лиц.

Эта работа должна начаться с выявления всех граждан данной категории. На инспекторов профилактики Ташкента возложена задача по выявлению лиц, не имеющих определенного места жительства, установлению их личности и оказанию содействия в их документировании, прохождении медицинского осмотра и трудоустройстве.

По сообщению ГУВД, Центр по реабилитации лиц без определенного места жительства примет одежду — мужскую и женскую новую или в хорошем состоянии — для содержащихся здесь лиц. Обращаться можно по телефонам: 366−01−01 (начальник центра Одил Батыров) и 290−04−75 (заместитель начальника Шухрат Баратов).