Научно-исследовательский институт физики полупроводников и микроэлектроники создается на базе лаборатории физики полупроводников и микроэлектроники физического факультета Национальном университете Узбекистана. Постановление об этом 25 июня издал Кабинет Министров, сообщила Norma.uz.

Лаборатории института оснастят современным научным оборудованием и обеспечат расходными материалами и комплектующими. Ему передадут уникальный научный объект «Электростатический ускоритель ЭГ-2 СОКОЛ» для изучения влияния воздействия различных видов излучения на свойства полупроводниковых материалов и приборов на их основе.

В НИИ будет организован научный совет по присуждению ученой степени доктора философии (PhD) по специальности физика полупроводников.

Основными задачами института определены проведение фундаментальных и прикладных исследований, реализация инновационных проектов в области физики полупроводников, полупроводниковой микроэлектроники, материаловедения, гелиофизики и альтернативных источников энергии, а также анализ современных мировых тенденций развития отрасли.

Кроме того, НИИ займется разработкой технологий создания новых полупроводниковых материалов и исследованием параметров многослойных структур на их основе, а также созданием современных полупроводниковых приборов разного функционального назначения со стабильными и воспроизводимыми параметрами, востребованных в высокотехнологичных сферах и отраслях экономики.

С 2019—2020 учебного года на базе лабораторий НИИ будут вестись занятия для студентов 2−4-х курсов бакалавриата направлений образования «Физика», «Методика преподавания физики и астрономии», «Биомедицинская физика» и профильных специальностей магистратуры высших образовательных учреждений. Здесь же студенты смогут проходить практику для защиты выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций.

Институт расположится по адресу: Ташкент, Алмазарский район, ул. Янги Алмазар, 20. Сейчас здесь размещен Алмазарский академический лицей при Ташкентском государственном институте востоковедения. Учащиеся лицея продолжат обучение в зданиях института.