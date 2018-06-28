В ближайшие годы в центре Ташкента появится новый парк, который станет сердцем Международного делового центра Tashkent City. Функциональную модель парка, в рамках которой будут запрограммированы сценарии использования территории, разрабатывает российская компания КБ Стрелка.

3 июля в 19:00 на проектном семинаре пройдет обсуждение будущего парка, сообщили «Газете.uz» в компании. Цель семинара — собрать мнения активных и интересующихся горожан о том, какой парк им нужен, а также привлечь креативных людей, готовых предложить уникальные идеи как на стадии проектирования, так и при реализации парка.

Организаторы семинара — Общественный совет при хокимияте Ташкента, КБ Стрелка и Alpha Education. Для прохождения отбора нужно заполнить анкету и дождаться подтверждения. Количество участников ограничено.