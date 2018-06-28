Возможность открытия регулярных авиарейсов по маршруту Ташкент-Джидда-Ташкент в рамках программы развития зиёрат-туризма обсудили 26 июня генеральный директор Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» Бахтиёр Хакимов и председатель Государственного комитета по развитию туризма Бахтиёр Умаровым.

На переговорах присутствовали представители туроператоров, занимающиеся привлечением туристов по программе «Зиёрат-туризм», сообщила пресс-служба НАК.

По итогам встречи достигнута договоренность о проработке вопроса ввода регулярных рейсов «Узбекистон хаво йуллари» по маршруту Ташкент-Джидда-Ташкент с частотой один раз в неделю начиная с зимней навигации 2018−2019 годов.

Рейсы планируется выполнять на самолетах Boeing 767 и Boeing 787 Dreamliner с учетом удобных стыковок с рейсами Ташкент-Куала-Лумпур-Ташкент для перевозки туристов из стран Юго-восточной Азии в Узбекистан по программе паломнического туризма.