Вступительное испытание в Университет журналистики и массовых коммуникаций включит двухэтапный творческий экзамен, сообщило УзА по итогам первого заседания попечительского совета новообразованного вуза.

Первый этап творческого экзамена будет проводиться в устной форме со специалистами сферы. На следующем этапе абитуриенты напишут творческую работу по заданной теме. Завершит экзамен традиционное тестовое испытание 1 августа.

В новом учебном году предусматривается прием на бакалавриат университета 100 человек, в магистратуру — 30 человек, на заочное отделение — 30 человек.