Генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов, выступая на 15-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в четверг, прокомментировал уголовное дело в отношении бывшего генпрокурора Рашитжона Кадирова, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Ранее мы писали, что обвинения по этому делу предъявлены 24 лицам. Среди них есть и те, кто заключен под стражу, и те, в отношении которых применена поручительская мера пресечения в виде залога, сказал Отабек Муродов. Он подчеркнул, что лишение обвиняемых свободы не является главной целью.

«Наша цель — не заключить их в тюрьму. Мы должны донести до нашего населения. Это политика главы государства Шавката Мирзиёева. Четверо других ответственных лиц возместили ущерб, вернули то, что взяли — за это мы освободили их из-под стражи под залог. Это люди, работавшие на высоких должностях», — отметил генпрокурор.

Он сказал, что учитывая тайну следствия, нельзя раскрыть все детали дела, однако по его окончании население будет проинформировано о совершенных преступлениях.

«Обязательно придет время, следствие завершится, мы постараемся максимально раскрыть детали дела: сколько денег было украдено, какие дела они совершили, какие были взятки — цифры очень большие», — заявил Отабек Муродов.

Рашитжон Кадиров руководил Генпрокуратурой в 2000—2015 годах, затем был избран судьей Конституционного суда (2015−2017).

В феврале Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Рашитжона Кадирова по статьям 165 (вымогательство), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) и 210 (получение взятки) Уголовного кодекса.