В пустыне Кызылкум в Навоийской области при бурении скважины обнаружен водный слой, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам.

В марте президент Узбекистана поручил до конца года обеспечить питьевой водой более 8000 человек, проживающих в отдаленных пустынных территориях области. Предприятие «Узбекгидрогеология» провело гидрогеологические разведывательные работы, по итогам которых в населенных пунктах Утемурод, Керегетау, Жирик и Олдаберган Тамдынского района было запланировано строительство скважин.





В населенном пункте Утемурод при помощи буровой установки пробита скважина глубиной 300 м. На глубине 255−285 м обнаружился водный слой. Здесь установлены фильтры, из скважины поступает вода в объеме 20 кубометров в час. Взяты пробы воды для химического анализа.

После очистки скважины и опытных работ будет установлен насос, и объект сдадут в эксплуатацию.